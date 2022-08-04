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裴洛西訪台反應兩極！中國小弟同聲撻伐　西方力挺台灣民主價值

▲▼蔡英文與裴洛西合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲裴洛西2日不顧中國反對堅持訪台，讓國際輿論炸鍋。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者葉睿涵／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西2日訪台，中國立即宣布在台灣周邊舉行軍演作為回應，引發全球關注，同時也掀起國際間的兩極討論。西方國家對裴洛西的台灣行程深表支持，強調支持台灣就是支持民主價值，但與中國交好的國家則撻伐美國干預他國內政，譴責美國此舉將引發台海緊張。《ETtoday新聞雲》綜合外媒報導，為讀者整理出了各方的見解。

▲▼各方對裴洛西訪台的見解。（圖／路透）

▲白宮強調，北京沒有理由將裴洛西訪台一事變成某種危機。（圖／路透）

美國

美國白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）3日表示，美國國會議長造訪台灣已有前例，裴洛西訪台一事與美國長年政策一致，因此北京當局沒有理由將裴洛西訪台一事變成某種危機，或是將此作為藉口，在台灣海峽內或周邊加強侵略性軍事行動。尚皮耶也強調，美方的「一中政策」沒有改變，而美方也不希望有危機產生。

美國參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）隨後也投書美國《紐約時報》，認可裴洛西訪台是正確之舉，因為美國有和台灣人民同在的道義責任，也應與台灣合作更新軍備，嚇阻北京武力犯台。他也提醒，中國最高領導人習近平需吸取俄羅斯侵略烏克蘭的經驗，為台灣制定並實行更有韌性的新策略。

▲▼各方對裴洛西訪台的見解。（圖／路透）

▲英國首相熱門人選特拉斯認為裴洛西的訪台行程「完全合情合理」。（圖／路透）

英國

英國國會外交委員會成員、國會議員組織「中國研究小組」（CRG）共同主席凱恩斯（Alicia Kearns）指出，英國應致力於支持像台灣這樣的自由民主政體及其與世界互動的權利。而正在角逐執政保守黨黨魁及首相的特拉斯（Liz Truss）則表示，她不支持中方激烈的言詞回應，因為裴洛西的訪台行程「完全合情合理」。

法國

法國國民議會外交委員會主席布朗吉（Jean-Louis Bourlanges）3日晚間表示，台灣公民有權利在自己領土上自由生活、接待所選的賓客，「中華人民共和國政府與台灣當局間的差距，就是人民生活在民主之中的權利。這是不容妥協的核心價值」。

▲▼各方對裴洛西訪台的見解。（圖／路透）

▲加拿大外交部長喬利承認，該國極度擔心台海的緊張局勢。（圖／路透）

加拿大

加拿大外交部長喬利（Melanie Joly）3日表示，加拿大極度擔心台海的緊張局勢，會在裴洛西訪台後加劇，「我們認為，國會議員們確實會到世界各地進行訪問，因此裴洛西訪台不應成為中國升高緊張局勢的理由或藉口，我們也呼籲中國緩和緊張局勢，以免破壞區域穩定」。

德國

德國外交部也表示，中國針對裴洛西訪台發起軍事威脅的行為讓人無法接受，德國政府目前正與國際夥伴一起努力為台海局勢「降溫」，而且台灣是德國的重要夥伴，德國將與台灣保持密切關係。不過，德國外交部發言人柏格（Christofer Burger）也強調，德國政府將持續支持「一個中國」的政策。

▲▼ 七大工業國集團（G7）。（圖／達志影像／美聯社）

▲G7認為中國在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動毫無道理。（圖／達志影像／美聯社）

七大工業國集團（G7）

英、美、法、德以及加拿大、義大利、日本所組成的G7，3日召集各國外長，與歐盟外交與安全政策高級代表發表聲明，重申將致力維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與其他區域的和平穩定。聯合聲明特別關切中共恐導致局勢升高的實彈演習和經濟脅迫，強調以訪問行程為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無道理，呼籲中共勿企圖藉由武力單方面改變區域現狀，應以和平的方式解決兩岸分歧。

不過，G7也強調，各國對「一中政策」及對台灣的基本立場不變，鼓勵各方保持冷靜、展現自制、確保行動透明，並保持溝通暢通，以避免誤解。

▲中共解放軍軍演位置緊貼台灣。（圖／翻攝新華社）

中國

裴洛西2日晚間抵達台北後，中國官媒陸續發出評論，將裴洛西的訪台行程稱為「竄訪」，還聲稱美國將為其行為付出代價，而中國採取任何反制措施都是正當和必要的。隨後，中共解放軍也在4日宣布，將於4日中午12時至7日中午12時，在台灣周邊6處海空域進行軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲正與烏克蘭交戰的俄羅斯力挺中國立場。（圖／路透）

俄羅斯

與中方交好的俄羅斯，雖然目前正忙於烏俄戰爭，卻仍不忘出言力挺中國立場。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）2日表示，華盛頓正在世界引發不穩定局勢，不僅沒有解決衝突，反而還挑起了更多對立。俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也指出，俄羅斯支持中國的「一中政策」與主權，而美國藉著指出台灣的藉口挑起對立將不會有好結果，「我們不能低估本次出訪所引發的緊張程度」。

巴勒斯坦

巴勒斯坦總統府2日發表聲明，強調巴勒斯坦將站在中國一邊，支持中國維護主權與領土完整，恪守「一中原則」，同時也呼籲各方停止任何違反一個中國原則的行為。

▲▼金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲與中國交好的北韓也譴責美國干預他國內政。（圖／達志影像／美聯社）

北韓

據朝中社報導，北韓外務省發言人指出，台灣問題屬於中國內政，譴責美國訪台的行為已涉嫌干預他國內政與蓄意挑起政治軍事挑釁，並將破壞地區和平與安全，而北韓對中國政府堅決捍衛國家主權和領土完整的正義立場表示完全支持。

伊朗

伊朗外交部譴責，美國近期干涉中國內政、損害中國領土完整的行為，只會加劇緊張、擴大紛爭，而伊方將堅定支持「一中原則」，反對美國單邊主義、違反國際法與國際義務的外交政策。

▲▼各方對裴洛西訪台的見解。（圖／路透）

▲正忙於內戰的敘利亞也發布聲明支持中國的「一中政策」。（圖／路透）

敘利亞

敘利亞2日發表聲明，強烈譴責美方對中方前所未有的升級行動和挑釁政策，強調裴洛西訪台絲毫不尊重中國的主權獨立、領土完整，是與國際法不相符的敵對行徑，嚴重威脅世界和平與安寧。敘利亞強調，該國只承認「一個中國」，因此政府將完全支持中方為捍衛國家主權、獨立和領土完整採取一切措施和行動。

南非

南非國民議會事務主席表示，美方此舉是對中國內政的粗暴干涉，同時也讓多年來為維護台海和平穩定的努力毀於一旦，也將不可避免危及地區和世界和平穩定發展。

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