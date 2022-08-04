裴洛西發布「歷史性訪台」影片　1分26秒全紀錄！台北101兩度入鏡

I led a Congressional delegation to Taiwan to make crystal clear that America stands with the people of Taiwan – and all those committed to Democracy and human rights.



Check out this video of our historic visit to Taipei. pic.twitter.com/TON6zB3x4s — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022

記者張寧倢／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日下午結束訪台行程，傍晚搭機離台。裴洛西的官方推特隨後也上傳一段1分26秒的影片，記錄這趟台灣行，其中不僅首度公開了與總統蔡英文進行閉門會議的畫面，台北101也在影片開頭與結尾兩度入鏡。裴洛西稱，這是一次「歷史性的訪問」。

▲裴洛西離台後在官方推特上傳一段1分26秒影片，記錄這次歷史性的訪台。（圖／翻攝自裴洛西推特／@SpeakerPelosi，下同）

裴洛西在推特發布的1分26秒影片，開頭可見她身穿一襲粉色套裝搭配招牌珍珠項鍊，踏上台灣的土地，接著以台北101的畫面作為開啟一連串行程的序幕，包含與總統蔡英文、立法院副院長蔡其昌、中港台民間人士會面的情景。另外，也首度公開了美國議員訪團與蔡英文和副總統賴清德等人的閉門會議現場，最後則以專機飛過台北101的畫面作結。

▲影片中首度曝光了美台雙方閉門會議的畫面。

裴洛西在影片附文寫道，她率領國會代表團訪台，明示美國與台灣人民，以及所有致力於民主與人權者站在一起，並稱這是一次「歷史性」的訪問台北。

離台後，裴洛西也同步在官網發布聲明指出，台灣因受到中國共產黨反對，無法參與全球會議，「儘管他們可能阻礙台灣派領袖出席全球論壇，他們無法阻止全球領袖或任何人訪台，以向台灣繁榮的民主致敬、凸顯台灣諸多成就，並重申我們持續合作的承諾。」

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