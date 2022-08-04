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中國軍演鎖台3天！　白宮國安顧問：沒必要加劇兩岸局勢

▲▼白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／路透）

▲白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）針對眾議院議長裴洛西訪台後，中國大陸宣布連續3天舉行鎖台軍演一事指出，希望北京當局可以採取負責任的態度，避免可能導致空中或海上出現誤判的升級行動，加劇兩岸局勢是沒有必要的，「我們向中方明確表示，美方會捍衛在西太平洋的利益和價值觀，我們不希望事態升級，但我們也不會被嚇倒。」

蘇利文接受NPR專訪表示，北京當局宣布在裴洛西（Nancy Pelosi）結束訪台後，將連續數天進行近乎鎖台的軍演，此行動將加劇兩岸局勢，「我們認為這會帶來不必要的風險和挑戰，因此我們希望中國採取負責任的態度，避免可能導致空中或海上出現誤判的升級行動。」蘇利文強調，任何軍演都帶有一定的真實性，北京不必要地加劇了局勢，尤其美方官員訪問台灣並非史無前例，「它（官員訪台）並沒有威脅到中國大陸，也沒有超出歷史常態。」

蘇利文強調，美國的國會議員經常前往台灣，眾議院議長也曾來過，「我們不希望看到的是，中國試圖將這一事件演變成一場危機，或是以此為藉口，進行會破壞台海穩定的軍事活動。」他指出，從拜登政府的角度來看，這次訪問發出的訊號是，美方透過外交、經濟和軍事政策向中國明確表示，「美方會捍衛在西太平洋的利益和價值觀，我們不希望事態升級，但我們也不會被嚇倒。」

當記者最後問到，若兩岸到了開戰的時候，美國是否會採取軍事介入保衛台灣；蘇利文表示，美國的「一個中國」政策基於美中三聯合公報、台灣關係法與六項保證，這始終沒有改變，至於兩岸開戰的軍事事件，「我們的目標就是確保這個情況永遠不會發生。」

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