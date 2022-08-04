情侶年收450萬怨：買房後活得很累　過來人揭問題出在「越級打怪」

▲房貸讓年收450萬的情侶變成月光族。（示意圖／Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

不少領著基本工資的年輕人，根本不敢去想要買房子，但收入高的族群，也未必能輕鬆買房，一名女子就表示，她和男友年收入共約450萬，去年決定一起買下一套4千萬元的房子，她為了支付房貸變成月光族，「覺得越來越不快樂」。

原PO在Dcard發文表示，她年收入200萬元、男友250萬元，自認為算是高薪，去年和男友討論後覺得可以一起負擔房貸，便買下一套4千萬元的房子，並打算在明年結婚，但她最近開始感到越來越不快樂。

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原PO提到，她和男友多年一起存下的錢全都拿去買房，每個月薪水還要還房貸，瞬間成為月光族，因為沒錢也辦不了婚禮，更開始擔心若未來其中一方出了意外，留下另一個人承擔所有房貸等情況。

▲網友發文。（圖／翻攝自dcard）



原PO也說，讓她感到心理壓力的其中一點，是身邊的親友都會覺得她和男友很有錢，但實際上他們平時花費都相當節省，因為要負擔房貸，也不想去什麼高級餐廳，朋友便會質疑「賺那麼多怎麼在哭窮」，讓她相當無奈。

文章曝光後引起熱議，不少網友認為，原PO最大的問題出在沒有評估好狀況，紛紛留言表示「就是收入不太夠而已，越級打怪沒什麼好說的，我自己年收比你們兩個合一起再多很多，買的房子連裝潢也不到5000萬」、「連醫師薪水300萬也不敢扛30年房貸買5000萬的房子，大部分還是買2000萬」、「這跟你們收入多少沒關係吧？跟你們的規劃失策才有關」。