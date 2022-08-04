裴洛西訪台情勢緊繃　美參院外委會延審台灣法案

▲台灣總統蔡英文與裴洛西合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓3日專電

美國參議院外委會原訂今天審理「台灣政策法案」，但稍早以主席須參與院會事宜為由，決定延期。由於眾議院議長裴洛西剛結束訪台，正值情勢緊繃，延期時間點引起想像空間。

參議院外委會原訂下午審理由民主黨籍主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）6月連袂提出的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），卻在事前臨時以梅南德茲必須參與院會事宜為由，延遲審議法案。

根據美國國會季刊（CQ）報導，法案審議之所以延期，主要是因為參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在最後一刻成功讓全體議員同意，在今天院會推進就芬蘭、瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的議案。

但由於延期時間點，正值美中關係、台海情勢因裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台升高之際，不免引起美國國會是想避免過度刺激中國、進一步升高情勢的揣測。

身為美國政府第3號人物的裴洛西2日至3日率團訪台，是25年來首位造訪台灣的美國眾議院議長，引起北京高層強烈反應。除宣布將在台灣周邊展開軍演外，中國也陸續宣布暫停多項台灣產品進口，不排除未來有更多行動。

裴洛西抵台前夕，參議院外委會1日曾邀集美國外交、國防官員，就台灣議題臨時加開閉門簡報。與會人士包括國務院的亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、政軍局助卿路易斯（Jessica Lewis）、情報研究助卿霍格（Brett Holmgren），以及國防部的印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）、參謀本部戰略計畫暨政策副主任施維亞（Brett Sylvia）。

至於法案會延到何時審，參議院外委會告訴記者，希望能在8月休會完的首場業務會議中審理。法案最早曾在7月19日排上參院外委會議程，但因共和黨人須多點時間檢閱，當時未能被推進。

「台灣政策法案」長達107頁，集結近年幾乎所有涉台法案重點。若獲通過，將能一次在外交、軍事、經濟、文化教育等全方位領域提升美台關係，獲得外界不少關注。

根據法案草案內容，在外交領域，法案將推動駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），也要求美國在台協會（AIT）處長任命比照一般美國駐外大使提名程序，須經過參議院同意，職稱也應改成「代表」（Representative）。

針對長年被中國用來限制台灣國際參與的聯合國2758號決議，法案也做出正式表態，強調決議並未處理台灣代表權問題，也未含任何攸關台灣主權的聲明。

在軍事方面，法案將賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位。根據美國國務院，MNNA地位的賦予是美國與當事國關係緊密的「有力象徵」，當事國能獲得軍事、經濟特別待遇，但不含安全承諾。

此外，法案要求優先並加速處理台灣軍購請求，並計劃提供台灣數十億美元外國軍事融資資金，協助台灣加快防衛能力現代化腳步，以嚇阻或擊敗中共入侵。

為確保兩岸穩定，法案授權美國總統在北京大規模升級對台惡意行徑情況下，應制裁中國高層，對象包括中國國家主席、國務院總理、外長、中共政治局常委及委員等；可動用制裁手段包括凍結在美資產、禁止入境、撤銷簽證等。

若任何外國人士或機構涉及重大干預台灣民主程序，抑或是以破壞台灣穩定為目標，從事惡意網路行為或穿越台海中線的軍演，法案也要求美國總統予以制裁。

在經濟等其他領域，法案呼籲美方儘速與台灣洽簽雙邊貿易協定，並把台灣納入由美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）。為強化美台人員交流，法案也要求啟動「台灣學人計畫」，送美方人員赴台灣學習華語，時間最長2年。

根據美國立法程序，法案若在參議院外委會過關，仍須獲得參、眾兩院通過，才可遞交總統簽署後生效，離正式成為美國法律還有漫漫長路要走。