吃播主3年狠甩50公斤肥肉！變身金剛芭比　驚人對比照曝光

▲梁秀彬減肥前後對比。（圖／翻攝自instagram／soobin1119）



記者崔子柔／綜合報導

韓國知名吃播網紅梁秀彬（音譯，양수빈）先前體重一度達到131公斤，經過3年多的減肥之路，她目前已經瘦到79公斤，再加上勤跑健身房練身體，身材也變得精壯結實，她日前PO出和過去判若兩人的體態照片，讓不少網友感到吃驚。

梁秀彬相當熱愛美食，順勢開始從事吃播行業，她的幽默感和進食療育的模樣累積超過287萬人訂閱，但隨著體重不斷增加，她的健康狀況開始亮起紅燈，便在2019年5月15日下定決因踏上減肥之路。

▲梁秀彬吃播受不少粉絲喜愛。（圖／翻攝自instagram／soobin1119）



梁秀彬原先的計畫是減去25公斤，但在達到目標後仍繼續減重，現在經過三年多，她已經瘦到79.2公斤，狠狠甩去51公斤的肥肉！不僅體態和過去有明顯差別，五官也變得立體。

梁秀彬除了注重均衡飲食，還會上健身房鍛鍊，她近日PO出一張身穿小背心、內褲的全身照，可見她身材已經練得相當精壯，和過去模樣的驚人對比也讓不少網友感到勵志，紛紛留言讚「你真棒，繼續努力」、「太酷了，讓我充滿動力」、「改變前就是你的粉絲，現在更受到你的啟發」、「我真的很佩服你」。

▲▼梁秀彬減肥前後判若兩人。（圖／翻攝自instagram／soobin1119）

