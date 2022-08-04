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國際火線／紙老虎如何咬人？美國拿台灣當逗貓棒戲弄中國

▲▼總統蔡英文於總統府接見美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／翻攝ETtoday直播畫面）

▲ 總統蔡英文於總統府授勳給美國眾議院議長裴洛西(左）。（圖／翻攝ETtoday直播畫面）

記者朱錦華／特稿

自從川普和拜登兩位總統接棒扛起抗中大旗後，美國政府就不斷拿台灣問題來刺激中國。原因無他，台灣是美國在跟中國玩「大國博奕」時手中的籌碼、一張牌、或是一枚棋子，可以讓美國不斷藉此獲利。

川普之前，美國政府在相當程度上還是恪守「一中政策」。近年情形卻很不一樣，再三碰觸、挑戰中國的底線，或是搞所謂戰略清晰：「一中一台」。主要原因是，他們發現如今的中國跟忍者一樣，真的很能忍！為什麼會這樣？

因為自從大陸推動「改革開放」後，大陸人民和領導人都富起來了。人富了，顧忌難免就跟著多；「吃這個也癢，吃那個也癢」，既不敢武力「解放」台灣，更遑論跟強大的美國「對著幹」！

▲解放軍東部戰區釋出最新台灣周邊演訓裝備照片。（圖／翻攝東部戰區微博）

解放軍東部戰區釋出最新台灣周邊演訓的照片。（圖／翻攝東部戰區微博）

回顧當年韓戰，中共在建政第二年就悍然出兵「抗美援朝」。原因是當年絕大多數人民都一窮二白，而且剛打完內戰，對戰爭並不那麼害怕。更重要的是，當時的中共領導人毛澤東是強悍的好鬥分子，敢嗆美國說：「中國被原子彈炸死幾億人也沒在怕」、更敢把高達135萬的「中國人民志願軍」送上韓戰戰場，跟裝備、武器遠遠優於他們的「聯合國軍」性命相搏。

但自從1979年打完「中越戰爭」後，中國就再也沒有打過大型戰爭了。而如今的中共領導人一心懷抱著「讓全國人民脫貧」、「中國製造2025」的強國夢，在美夢未圓之時，也只好忍辱負重，把完成「統一台灣」大業暫時擱一邊。

美國當然知道這一點，於是一再打出「台灣牌」，以攫取更多的利益（包括卯起來軍售台灣、掠奪台灣的晶片)，甚至意圖誘使兩岸打上一架，好削弱中國實力，以及找藉口進一步制裁中國。

▲▼解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣　時間點有玄機。（合成圖／新華社、CFP）

解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣。（合成圖／新華社、CFP）

而中共一再被名為「台灣」的這根逗貓棒逗弄後，儘管都有制式反應的「喊打喊殺」，但實際反制動作總是雷聲大、雨點小。久了，大家就膩了、麻木了。於是，很多人據此認定：中共是「紙老虎」(諷刺的是，當初是中共嗆英、美列強是紙老虎，如今卻反而被別人拿這個詞來揶揄他們)，根本不敢打台灣！或者像一些人所說的：「是因為中國需要台灣」，所以不敢打。

老虎既然不會發威，若非被認定是「紙紮的」，很可能就是病貓。頂多是有苦說不出的Hello Kitty！怕你個啥？美國拿著「台灣」這根逗貓棒玩得很順手，更是樂此不疲。台灣當局未嘗不曉得自己被美國當工具使。但因為「抗中」是共同目標、也有共同利益，於是也就歡喜做、甘願受了。

如果你問我：在不久的將來，這隻「紙老虎」會不會因為受不了挑釁、或頂不住內部壓力而變成真老虎，發狠咬人？老實說，因為我不是那隻「老虎」，我真的不知道。

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