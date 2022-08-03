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裴洛西訪台　分析：習近平「陷入兩難」

▲▼國眾議院議長裴洛西訪台。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲美國眾議院議長裴洛西訪台。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

文／中央社台北3日電

美國眾議院議長裴洛西昨晚抵台訪問，學者鄧聿文表示，此事讓中國國家主席習近平陷入兩難之境，若採取的軍事回應力度不足，將無法向國內民眾交代；力度太強，又擔心和美軍發生軍事衝突。

德國之聲中文網2日刊發旅美中國學者鄧聿文的評論文章表示，對北京來說，裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的要害在於它的象徵性，首先裴洛西作為美國眾院議長、總統第二順位繼承人身分所具有的象徵性；其次是美國作為當今世界頭號強國和中國主要競爭對手的象徵性。

鄧聿文表示，這種象徵性讓裴洛西訪台一事變得非常敏感，中方會解讀為對中國主權的公然挑釁，這是北京不可接受的。他分析，在北京看來，若未對裴洛西訪台做出強硬反應，「一中原則」就會徹底喪失它的政策權威，台灣問題會因裴洛西這次訪台而完全國際化；而此前拜登政府已讓台灣由美中之間的拉鋸戰變成國際議題，之後西方國家有可能效仿美國，派出本國議長或高級官員訪台。

文章指出，如此一來，中國民眾會將責任算在習近平頭上，因為他未用強硬手段阻止裴洛西訪台。文章說，習近平一直透過中國崛起和民族復興的話語和旗號塑造民眾認知，讓大陸民眾認為在他的統治下，中國已經強大，但北京不能阻止裴洛西訪台，或未對裴洛西訪台採取超乎尋常的軍事行動，讓美國或台灣付出代價，中國崛起在民眾眼裡就變成虛幻，「他們會有一種受騙的體驗」。

這位中國問題專家指出，從中國的網路和社群平台可知，大部分陸民對裴洛西訪台並非憤怒，而是拍手稱快，比美國民眾更希望她訪台，因為「他們十分願意看到北京的激進反應」，認為這是讓中國武統台灣的難得機會。可想而知，北京的軍事行動若未達到他們的期望，將會何等失望。

此外，鄧聿文說，近期由於上海因COVID-19疫情長達兩個月的封城及造成的經濟急劇衰退，習近平的民望比4月間因俄烏戰爭帶來的戰略困局時更差，民心大跌之下，他不能在裴洛西訪台一事採取強硬姿態，將失去左派、愛國民眾以及軍方相當一部分人的支持。

尤其中共20大在即，習近平在台灣問題上示弱，中共黨內反對者會拿此事挑戰他。凡此種種都讓習近平必須強硬，中國外交部、軍方發言人、官媒的超強表述以及正在進行的各種軍演，遵循的都是此一邏輯。

鄧聿文分析，對習近平來說，一切的一切就是要確保中共20大順利舉行、他成功連任。對於裴洛西訪台表現出強硬的一面，也是考慮不如此做，會影響民心，從而導致20大出現某種不利變化；但若因為強硬而和美軍發生軍事摩擦，同樣會影響20大，不利他的連任。在應對裴洛西訪台衝擊時，習近平可說陷入一個兩難處境。

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