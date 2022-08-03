裴洛西離台前再發文　重申對台灣民主堅定支持

▲美國眾院議長裴洛西離台前，透過推特發布台灣行的照片。（圖／翻攝自推特@SpeakerPelosi）

記者詹雅婷／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台行程結束，準備搭機前往南韓。在離開台灣之前，她再度透過推特發文，重申堅定支持台灣民主。

We also spoke virtually with Legislative Yuan President You Si-kun and wished him a speedy recovery. pic.twitter.com/2bMCmumZHp — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022

CNN指出，裴洛西稍早透過官方推特發布與台灣立法院副院長蔡其昌會面的照片。她說，「我們重申對台灣民主的堅定支持，包括安全穩定、經濟增長及治理等議題」。

裴洛西也補充說明，美國國會代表團也有與立法院長游錫堃進行視訊連線談話，祝游錫堃早日康復。

裴洛西2日晚間率團來台訪問，緊接著在3日上午展開一系列活動，連續拜會立法院、總統蔡英文等，下午也前往景美人權園區參訪。到了傍晚5點30分左右，裴洛西訪團搭乘專機準備前往亞洲行第四站南韓，宣告不到24小時的旋風訪台行程結束，外交部長吳釗燮、AIT處長孫曉雅等人都前來送機。

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