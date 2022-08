裴洛西離台前再發文　重申對台灣民主堅定支持

▲美國眾院議長裴洛西離台前,透過推特發布台灣行的照片。(圖/翻攝自推特@SpeakerPelosi)

記者詹雅婷/綜合報導

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)旋風訪台行程結束,準備搭機前往南韓。在離開台灣之前,她再度透過推特發文,重申堅定支持台灣民主。

We also spoke virtually with Legislative Yuan President You Si-kun and wished him a speedy recovery. pic.twitter.com/2bMCmumZHp