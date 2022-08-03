解放軍「6區圍台」實彈演習3天　BBC：恐演變成全面危機

▲ 解放軍預告軍演3天，6大區域幾乎包圍台灣。（合成圖／新華社、CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西2日在全球矚目下抵台，旋風訪問19小時後於3日搭機離境。僅以言語表達怒火對北京來說顯然不夠，不僅對台灣廠商實施針對性制裁，更宣布4日起舉行3天實彈軍演，範圍環繞台灣6個海空域，BBC指出，這可能演變成一場全面危機。

▲ 共軍1996年台海危機與裴洛西訪台後宣布的預定實彈演訓範圍對比圖。（製圖／ETtoday視覺中心）

BBC報導，北京在1996年台海危機時也採取相同行動，但當時軍演範圍遠在台灣領海以外，而解放軍預計4日展開軍演的6個區域中，就有3個跨過台灣周圍12英里（約19公里）界線，這是前所未有的。

台灣國防部指出，此舉形同海空封鎖台灣，違反聯合國海洋公約。若中國派船隻或飛機進入這些區域，相當於入侵台灣領土，將使風險近一步升高，因為台灣可能認為有必要保衛領海。美國海軍密切關注台海局勢，「雷根號」（USSR Ronald Reagan）航母戰鬥群正在菲律賓海附近航行。

1996年台海危機時，時任美國總統柯林頓派遣尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）、獨立號航空母艦（USS Independence CV/CVA-62）靠近台海，明確表示若中國犯台，美國已做好干預的準備。但今日軍事平衡與1996年已大不相同，中國擁有自己的航母戰鬥群，且2艘航母據報都航向台灣海峽。

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