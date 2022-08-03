　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

解放軍「6區圍台」實彈演習3天　BBC：恐演變成全面危機

▲▼解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣　時間點有玄機。（合成圖／新華社、CFP）

▲ 解放軍預告軍演3天，6大區域幾乎包圍台灣。（合成圖／新華社、CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西2日在全球矚目下抵台，旋風訪問19小時後於3日搭機離境。僅以言語表達怒火對北京來說顯然不夠，不僅對台灣廠商實施針對性制裁，更宣布4日起舉行3天實彈軍演，範圍環繞台灣6個海空域，BBC指出，這可能演變成一場全面危機。

▲▼共軍1996年台海危機與裴洛西訪台後宣布的預定實彈演訓範圍對比圖。（製圖／ETtoday視覺中心）

▲ 共軍1996年台海危機與裴洛西訪台後宣布的預定實彈演訓範圍對比圖。（製圖／ETtoday視覺中心）

BBC報導，北京在1996年台海危機時也採取相同行動，但當時軍演範圍遠在台灣領海以外，而解放軍預計4日展開軍演的6個區域中，就有3個跨過台灣周圍12英里（約19公里）界線，這是前所未有的。

台灣國防部指出，此舉形同海空封鎖台灣，違反聯合國海洋公約。若中國派船隻或飛機進入這些區域，相當於入侵台灣領土，將使風險近一步升高，因為台灣可能認為有必要保衛領海。美國海軍密切關注台海局勢，「雷根號」（USSR Ronald Reagan）航母戰鬥群正在菲律賓海附近航行。

1996年台海危機時，時任美國總統柯林頓派遣尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）、獨立號航空母艦（USS Independence CV/CVA-62）靠近台海，明確表示若中國犯台，美國已做好干預的準備。但今日軍事平衡與1996年已大不相同，中國擁有自己的航母戰鬥群，且2艘航母據報都航向台灣海峽。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►暑假必備「法式玩具廚房」激殺5.1折！又美又好玩，大人小孩都滿意

ET快訊
張柏芝大兒子15歲了！　身高超越媽媽近照曝光
開趴見辣腿凍未條　他出獄2天硬上傳播妹
4大超商「情人節限定優惠」一次看！咖啡買2送2
拿出身分證！生日中「2碼」爽玩水陸雙樂園165元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

裴洛西訪台　分析：習近平「陷入兩難」

超勵志！泰國環球小姐冠軍父母皆為清潔工　她自嘲在垃圾堆中長大

裴洛西引台海危機？楊永明曝「台灣有事=日美同盟都有事」：沒邏輯

少女遭性侵提告！惡狼保釋後「再伸魔爪」　這次揪好友侵犯同一女

解放軍「6區圍台」實彈演習3天　BBC：恐演變成全面危機

裴洛西搭機趕場訪韓！　韓媒：她將談論中國、北韓人權議題

裴洛西離台前再發文　重申對台灣民主堅定支持

不斷更新／裴洛西訪台掀全球熱議　海外反應一次看！這幾國急跳腳

長期恐怖性侵8歲女童被迫「摘除子宮」　法院重判變態爸化學閹割

裴洛西激怒中國值得嗎？　CNN分析：「這2情況」訪台恐成重大誤判

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

日攝影師夜景拍攝教學 手機倒過來腿長+10cm

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

真的要來了！裴洛西今抵台　陸方警告：將導致嚴重後果

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

旅遊見35公分巨型香蕉　夫妻2天才吃完：好痛苦

前員工被老闆指薪水小偷　互揪25人鬥毆助陣男喪命

裴洛西訪台　分析：習近平「陷入兩難」

超勵志！泰國環球小姐冠軍父母皆為清潔工　她自嘲在垃圾堆中長大

裴洛西引台海危機？楊永明曝「台灣有事=日美同盟都有事」：沒邏輯

少女遭性侵提告！惡狼保釋後「再伸魔爪」　這次揪好友侵犯同一女

解放軍「6區圍台」實彈演習3天　BBC：恐演變成全面危機

裴洛西搭機趕場訪韓！　韓媒：她將談論中國、北韓人權議題

裴洛西離台前再發文　重申對台灣民主堅定支持

不斷更新／裴洛西訪台掀全球熱議　海外反應一次看！這幾國急跳腳

長期恐怖性侵8歲女童被迫「摘除子宮」　法院重判變態爸化學閹割

裴洛西激怒中國值得嗎？　CNN分析：「這2情況」訪台恐成重大誤判

快訊／楊智淵被大陸拘捕！ 國台辦：台獨逃脫不了嚴懲

中國國防部批「民進黨挾洋自重」：將展開針對性軍事行動

范國宸出借手套　富邦安排張進德加練一壘

12星座8月運勢！雙子是幸運之星、摩羯愛情進展但荷包大失血

裴洛西翻譯「AIT口譯妹」爆紅　金牌口譯員說話了

洗髮精、沐浴乳別加水！醫警告「4下場噁爆」　頭髮越洗越少

裴洛西訪台　寧德時代宣布北美建廠喊卡！特斯拉恐受影響

還記得《我可能不會愛你》經典神曲原唱嗎？　她消失11年近況曝光

裴洛西訪台　分析：習近平「陷入兩難」

DJ Soda遭陌生男砸玻璃杯！　「舞台上濺血」監視器畫面曝光

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

1張圖看兩岸軍力比較　BBC點出台灣重要性

裴洛西訪台　聯合國重申「政策不變」

美軍航母雷根號動了　最新位置曝光

不斷更新／裴洛西訪台　各國反應一次看

裴洛西讓台海緊張　歐盟說話了

共軍演習範圍大於台海危機　距高雄僅20km

CNN分析：裴洛西激怒中國值得嗎？

裴洛西投書《華郵》曝訪台原因　為了實現43年前承諾

美運輸機SPAR20降落了！目的地曝光

又1架美運輸機！SPAR20持續靠近台灣

德外長批評武嚇台灣　中國抗議

他開槍殺死2女兒　只因她們談戀愛

82歲裴洛西早餐必吃「黑巧克力冰淇淋」：有記憶力以來都是

美參院挺台！　擬立法列台灣為「非北約主要盟國」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

裴洛西被打斷3次　網轟：丟臉到爆

歐陽娜娜發聲「只有一個中國」！

不只打斷裴洛西！口譯妹「1舉動」被轟慘

快訊／共軍8/4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

口譯妹背景曝！　網態度大翻轉

裴洛西立院談話「口譯妹」爆紅　真實身份曝光

台灣會有事嗎？留言一面倒　他：這才是無敵星星

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

烏克蘭女孩擔心惡夢在台重演：當初也覺得不會開戰

快訊／台鐵被駭！　螢幕牆竟出現「老巫婆竄訪台灣」

快訊／解放軍空軍「蘇-35戰機」正在穿越台灣海峽

1張圖看兩岸軍力比較　BBC點出台灣重要性

裴洛西訪台…黃安輸了「曬P圖婚紗照」

解放軍圍台軍演　網一看時間笑了

裴洛西降落　陸網崩潰：竟敢降落

更多

最夯影音

更多
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝
廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

日攝影師夜景拍攝教學 手機倒過來腿長+10cm

日攝影師夜景拍攝教學 手機倒過來腿長+10cm

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面