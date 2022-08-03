101珠寶腕錶大賞首進高雄　南台灣150名頂級VIP限量開放

▲台北101 World Masterpiece珠寶腕錶大賞邁入第10年，首度南下高雄辦實體展。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台北101珠寶腕錶大賞「World Masterpiece」每年都是高端客採買重頭戲，今年邁入10週年，101也對外宣布，在台北場正式開展前，將首度南下高雄進行實體錶展，場地就在高雄市政府附近的豪宅，採限量邀約制，共計3天活動將邀請150名頂級VIP與會，顯見南部貴客實力不容小覷。

針對南部的實體珠寶腕錶展，101表示已精選5大瑞士頂級珠寶腕錶品牌，包括BLANCPAIN、Breguet、HARRY WINSTON、Jaeger-LeCoultre與Vacheron Constantin入駐會場，展演總價破億的華麗璀璨新作，全球限量款的海瑞溫斯頓海洋Ocean系列Diamond Waves雙逆跳功能36毫米自動腕錶、寶珀Villeret中華年曆腕錶等都將在高雄展首次亮相，皆是剛剛空運來台的頂級作品。

101 World Masterpiece高雄場是與匯豐銀行合作，從高資產財富管理貴賓中，邀請居住高雄，台南區域之高端尊榮會員，加上品牌等策略合作夥伴邀約高端濳力貴賓前來參與，規劃屬於私人鑑賞，從8／12至8／14共3天期間，邀請約150人參加。

針對台北場World Masterpiece則從9／1起開展，集結全館超過20家國際頂級珠寶腕錶品牌，除購物中心外也首次在第101樓的，打造全台最高的雲端腕錶珠寶聚會，並以科技、工藝、經典、永續等主題規劃近30場鑑賞會，並配合9月週年慶推出相關優惠活動。