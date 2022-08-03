長期恐怖性侵8歲女童被迫「摘除子宮」　法院重判變態爸化學閹割

▲受害女童母親受訪，控訴前夫獸行。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

哈薩克男子茲霍爾達索夫(Berik Zholdasov)被控性侵8歲繼女長達3年，導致女童下體嚴重受傷，最後被迫摘除子宮，誇張案件震驚當地。當地法院近來宣判被告性侵罪成，不但判處他最高25年刑期，並強制接受化學閹割。

事件發生在突厥斯坦州Ordabasy區，受虐女童母親雷汗(Raykhan)表示，女兒慘遭丈夫性侵長達3年，她卻完全不知情，今年2月23日她回到家中，女兒向她反應頭很暈，她把女兒抱起來發現下體流血，丈夫才向她坦承多年來惡行。

雷汗趕緊將性命垂危的女兒送醫，檢查發現其內臟有慢性損傷，最後不得不摘除子宮保命。Komek危機中心主任朱蘇波娃(Malika Zhusupova)表示，被告自女童5歲起開始性侵，過去曾結過3次婚的他，也曾對其他婚姻中的3歲繼女下手，後來付錢與親戚和解，對方家屬才沒有提告。

如今茲霍爾達索夫被法院判刑，然而相比女童所受到的傷害，仍讓雷汗不滿表示，「25年刑期和化學閹割，我覺得對這個變態來說完全不算什麼，但神明都看在眼中」。受害女童因為身心嚴重受創，目前仍持續接受心理治療中。

