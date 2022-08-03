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裴洛西引台海危機？楊永明曝「台灣有事=日美同盟都有事」：沒邏輯

▲▼ 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發全球關注。（圖／路透）

記者周依儒／綜合報導

美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜飛抵台灣，台海情勢引發全球關注，而「台灣有事」的關鍵字更在今天早上登上日本推特熱搜。台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析，日本前首相安倍晉三所說的「台灣有事，日本有事」，甚至是同為《美日安保》的美國也有事，意味若台海開戰，日本美國都會一同出兵，對此楊永明則直言，「台灣有事=日本有事=美國有事」這樣的邏輯，其實不符合《美日安保》體制。

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日本前首相安倍晉三卸任後曾公開說過，「台灣有事等同日本有事，也可以說是『日美同盟』有事」，言下之意看似若台海發生危機，日本與美國都會同時出兵。楊永明分析，其實這樣的邏輯不太符合《美日安保》體制，而是應該將《美日安保》放在台灣與日本中間，若台海真的出事，也應該由《美日安保》體制的主其事者決定是否與美日同盟有關，再來決定「美國在日本的駐軍」是否會介入台海衝突。

▲▼日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本前首相安倍晉三生前力挺台灣，曾說「台灣有事等於日本有事」。。（圖／達志影像／美聯社）

楊永明補充，當初簽訂《美日安保條約》是用來針對美國協防日本的本土安全，當日本自衛隊無法維護日本本土安全時，駐日美軍才會協助自衛隊，因此美國的角色比較像是「協防、援助」，更不用說與日本一同出兵協防他國；且日本行使武力需要符合三要件，包括「與日本有密切關係的他國遭受武力攻擊，且該攻擊影響到日本生存威脅」、「缺乏其餘適當手段加以排除時」、「武力行使只侷限於必要及最小的限度」，甚至在出兵前也要內閣會議批准、國會承認等繁複程序，且日本對台的軍事安全政策也始終沒更該，因此安倍所說的「台灣有事，日本有事」，其實比較像是呼籲日本必須關注台海議題。

▲▼ 美眾議院亞太小組通過「台灣旅行法」。（圖／路透社）

▲美國對台政策始終採取戰略模糊。（圖／路透社）

至於「台灣有事，美國有事」，楊永明則說，美國對台始終採取「戰略模糊」，不明講是否協防台灣，以模糊的方式來去嚇阻解放軍可能的軍事攻擊，而中美跟兩岸軍事的平衡上，已經產生質變量變的變化，也讓美國許多官員學者紛紛跳出來呼籲，對台政策必須改採「戰略清晰」，明確講出若台海開戰，絕對是「台灣有事，美國有事」。

對此，楊永明也表示，相較於日本，美國是更明確的一定奉行「台灣有事，美國有事」，但在口頭方面仍須保持戰略模糊，因為一旦承諾了戰略清晰，就不單是像現在這樣，只是出售防衛性武器給台灣、雷達情報連結等，某種程度上還要協助台灣擁有絕對足夠的嚇阻能力，從軍事層面來說，戰略清晰是相當困難的，更不用說政治層面何等複雜。

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