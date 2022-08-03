印度高度關注！媒體罕見直播裴洛西台灣行　議員籲議長率團訪台

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

中央社台北3日電

美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，印度多家電視台罕見全程直播裴洛西行政專機抵台並追蹤後續在台行程，聚焦觀察美中台關係的可能發展。印度國會人民院議員呼籲議長也應率團訪台。

由於印度本身與中國存在邊界衝突，甚至才在兩年前短兵相接、發生流血衝突，因此對台灣的處境感同身受，媒體高度關注裴洛西（Nancy Pelosi）此次訪台行程，以及區域局勢的後續演變。

印度多家電視台，包括「今日印度」（India Today）、News18以及Times Now等，昨天下午自裴洛西行政專機離開馬來西亞首都吉隆坡之後，即一路直播行政專機的飛行軌跡，直到平安降落台灣。

直播過程，這些電視台也邀請專家學者，分析美中台關係可能發展、台灣與中國的軍事力量對比，以及北京後續可能對台灣採取的行動。觀察人士一致認為，雖然敵對動作會升級，但目前不是中國武力攻台的時機，中國也不具備這樣的能力。

今天上午，「今日印度」又直播蔡英文總統與裴洛西在總統府召開的媒體互動會，跑馬燈強調裴洛西所做的「美台團結」、「不會背棄對台灣的承諾」等挺台言論。

印度平面媒體如「印度時報」（Times of India）等，除了引述外電報導裴洛西訪台、北京的回應措施如軍機擾台、演習封鎖等，還深度解說裴洛西此行的重要性以及為何中國反應激烈。

在裴洛西訪台的鼓舞之下，印度國會人民院議員泰瓦瑞（Manish Tewari）今天透過推特表示，印度的立法與行政體系同樣處於平等地位，人民院議長柏拉（Om Birla）也應率團訪台。

另一方面，中國駐印度大使館發言人王小劍昨天推文，大談「一中原則」以及反對美國利用台灣遏制中國，但引起印度網友反嗆中國不懂得尊重他國主權，還有許多網友發文力挺台灣及西藏。