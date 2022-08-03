快訊／裴洛西抵國家人權博物館　李永得親自接待、李明哲夫妻現身

▲美國眾議院議長裴洛西參訪景美人權文化園區。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／新北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西3日展開訪台行程，訪團在下午2時40分抵達國家人權博物館，文化部長李永得在現場親自接待，包括台灣NGO工作者李明哲夫妻、香港銅鑼灣書店老闆林榮基等人隨後現身，裴洛西預計與中國大陸民運人士、在台港人及台灣人權工作者探討中國人權問題。

裴洛西（Nancy Pelosi）訪團2日深夜搭乘C-40行政專機抵達台灣，今早展開不到24小時的旋風式訪台行程。一行人上午陸續與立法院副院長蔡其昌及立法院朝野黨團總召等人會面，接著在中午接受總統蔡英文的接見與媒體記者會，並且在台北賓館設午宴款待，就台美合作及共同關切事務交換意見。

裴洛西在下午2時前往新北市新店，參訪過去常被稱為警總景美看守所的「景美人權文化園區」，由於這裡就是當年進行美麗島事件軍法大審的所在地，監察院長、人權會主委陳菊是否陪同備受關注。

▲台灣NGO工作者李明哲抵達國家人權博物館。（圖／記者蘇晏男攝）



裴洛西的座車大約在下午2時40分左右抵達國家人權博物館，在座車行駛進入園區之前，裴洛西也在車內親切地揮手向媒體打招呼，不過全程皆未搖下車窗，而裴洛西下午在景美人權文化園區與中國民運人士、在台港人及台灣人權工作者見面，遭中國大陸關押多年的NGO工作者李明哲與妻子李淨瑜，還有林榮基等人隨後也抵達現場。

林榮基上午受訪時表示，如果見到裴洛西會提出一些建議，希望美國政府幫助香港年輕人離開香港，目前幫助香港人出來的有台灣、英國、加拿大政府，希望美國也能跟進提供協助，讓香港年輕人能夠移民美國，主要是針對遭到迫害的港人。

裴洛西此行的訪問團成員包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾議院歲計委員會副主席戴碧妮（Suzan DelBene），還有眾議院政府監督及改革委員會經濟及消費者政策小組主席克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）、眾議員金安迪（Andy Kim）等人。

▼銅鑼灣書店老闆林榮基抵達景美人權文化園區。（圖／記者蘇晏男攝）

