美運輸機SPAR20降落了！菲律賓海上北轉　目的地曝光

▲ 呼號SPAR20的美國空軍運輸機稍早已經降落。（圖／翻攝自flightaware）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西2日晚間搭乘呼號SPAR19的美軍運輸機抵台，另一架美軍運輸機SPAR20今（3日）晨自馬來西亞起飛，因路線與裴洛西專機相似，且未顯示目的地，引發是否同樣飛往台灣的猜測。不過這架飛機下午行經菲律賓海時轉向朝東北方飛行，近台灣時間下午3時降落駐日美軍位於沖繩的嘉手納空軍基地，飛行時間約7.5小時。

Looks like #SPAR20 is landing at Okinawa pic.twitter.com/GrtBKgQDtE — Sean Leaver (@Sean_Leaver) August 3, 2022

▲ SPAR20在菲律賓海上北轉。（圖／flightradar24）

根據即時航班狀況網站Flightradar24，SPAR20於當地時間3日上午7時26分自馬來西亞蘇丹阿都阿兹沙機場起飛，避開南海及中國飛行情報區，在菲律賓東側飛行，路線與裴洛西專機相似，但在行經呂宋島東側的菲律賓海上空時北轉，近台灣下午3時最後蹤跡停留在日本沖繩嘉手納町。

另一航班追蹤網站Flightaware則顯示，SPAR20已於當地時間下午3時57分（台灣下午2時57分）降落嘉手納空軍基地。

此前，裴洛西2日乘SPAR19飛抵吉隆坡後不久，SPAR20就從日本出發，在11時52分也抵達吉隆坡。當時一度引發網友猜測，SPAR20是用來替換原先的專機，也可能是一種障眼法，讓外界摸不清她會搭乘哪架飛往台灣，不過裴洛西仍乘SPAR19抵台。

▼ 裴洛西專機航跡圖。（圖／翻攝「flightradar24」推特）

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