美運輸機SPAR20降落了！菲律賓海上北轉　目的地曝光

▲ 呼號SPAR20的美國空軍運輸機稍早已經降落。(圖/翻攝自flightaware)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西2日晚間搭乘呼號SPAR19的美軍運輸機抵台,另一架美軍運輸機SPAR20今(3日)晨自馬來西亞起飛,因路線與裴洛西專機相似,且未顯示目的地,引發是否同樣飛往台灣的猜測。不過這架飛機下午行經菲律賓海時轉向朝東北方飛行,近台灣時間下午3時降落駐日美軍位於沖繩的嘉手納空軍基地,飛行時間約7.5小時。

Looks like #SPAR20 is landing at Okinawa pic.twitter.com/GrtBKgQDtE