快訊／今本土+23718！新北4406例最多　各縣市確診分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增23718例本土個案，另增201例境外移入和32例死亡。本土個案以新北市4406例最多，其次依序為台中市2980例、桃園2562例、台北2427例、高雄2214例、台南1880例。目前全台還有7縣市仍是單日確診破千例。

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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今日新增之23,718例本土病例，10,928例男性，12,783例女性，7例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市(4,406例)，臺中市(2,980例)，桃園市(2,562例)，臺北市(2,427例)，高雄市(2,214例)，臺南市(1,880例)，彰化縣(1,009例)，新竹縣(721例)，苗栗縣(696例)，屏東縣(651例)，新竹市(625例)，雲林縣(584例)，宜蘭縣(510例)，嘉義縣(427例)，南投縣(393例)，基隆市(392例)，花蓮縣(356例)，嘉義市(322例)，臺東縣(266例)，澎湖縣(144例)，金門縣(140例)，連江縣(13例)。

指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為20例男性、12例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、30例具慢性病史、18例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月30日，死亡日期介於5月28日至7月31日。。

指揮中心說明，今日新增201例境外移入個案中，115例男性、86例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南及美國(各15例)，菲律賓及柬埔寨(各5例)，英國及新加坡(各3例)，馬來西亞(2例)，法國、奧地利、日本及中國(各1例)，另14

▲8/3新增病例。（圖／指揮中心提供）