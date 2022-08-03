不斷更新／裴洛西訪台掀全球熱議　海外反應一次看！這幾國急跳腳

▲美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日率團抵台，並於3日上午於總統府與蔡英文會晤。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，成為睽違25年來訪台的最高層級美方政要。北京方面除了對台禁止部分商品進出口外，更將在「包圍台灣」的6個周邊海域舉行軍演。對於引發台海緊張升級，巴基斯坦、俄羅斯與北韓紛紛發聲挺中，以下由《ETtoday新聞雲》為您一次統整面對裴洛西訪台的國際反應。

【17:25】俄羅斯

俄羅斯國家通訊社《俄塔社》報導，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3日譴責，裴洛西訪台顯示華府想向外界展現「他們不會受到懲罰，以及無法無天的慾望」。他將裴洛西的台灣行與美國對俄烏戰爭的應對掛勾，雖然不清楚美方動機，「但這無疑反映了我們所說的美國在烏克蘭局勢中有著非常相似的政策。」

拉夫羅夫補充，除了向外界展現無法無天的慾望外，他認為沒有其他理由能讓美國憑空製造這樣的麻煩，尤其是當美方完全明白對於中華人民共和國而言，此舉將是何種意味。

【16:20】歐盟

路透援引歐盟發言人說法指出，維持台海和平與現狀符合歐盟利益，「我們鼓勵和平解決兩岸問題，應該透過對話化解緊張局勢，保持適當溝通渠道，減少誤判風險」。歐洲聯盟執行委員會發言人稱，歐盟的一個中國政策承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，但同時也追求與台灣的友好合作。

【13:57】烏克蘭

烏克蘭也關注密切關注美中台緊張局勢，官媒《烏克蘭國家通訊社》報導提到，許多台灣民眾前往機場及飯店表達支持，其中許多人穿著印有烏克蘭符號及國旗顏色的衣服或口罩，且儘管中國提出抗議，裴洛西仍訪問台灣，會見總統蔡英文與高階官員。

【12:48】越南

據《越南快訊》報導，越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）於3日表示，越南一貫堅守「一個中國」政策，並承認香港、澳門與台灣為中國領土的一部份。她說，越南希望「一切有關各方保持克制」，避免台海緊張局勢升級，為維護和平穩定與加強區域和世界合作發展作出積極貢獻。

【12:40】巴基斯坦

根據CNN報導，巴基斯坦重申「一個中國」政策，並將「堅定支持中國的主權與領土完整」。CNN引述巴基斯坦外交部2日聲明稱，巴基斯坦對台海局勢的變化深感關切，這將嚴重影響地區和平與穩定，「世界不堪再承受一場對於全球和平、安全與經濟產生負面影響的危機。」

【11:54】日本

裴洛西訪台後，共軍宣布於4至7日在台灣周邊海域進行軍演，實彈射擊範圍劃到了日本專屬經濟海域（EEZ）。對此，日本已向中國表達強烈擔憂。內閣官房長官松野博一表示，「對於中國所發表的一連串軍事行動，（我方）表達高度擔憂。我方再次強烈呼籲，應以和平手段解決兩岸問題」。

據信，日本政府正在積極安排裴洛西與岸田文雄於5日舉行會談。

▲裴洛西訪台行程緊湊，3日拜會立法院後前往總統府，下午則將到訪景美國家人權博物館。（圖／路透）

【11:52】聯合國

聯合國祕書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）2日在例行記者會上被問到，關於裴洛西訪台引發緊張局勢有何評論。他回應，聯合國在這個問題上的政策，將遵循1971年的聯合國大會第2758號決議。當年，中華人民共和國便是依此決議取代中華民國在聯合國的席位。

【11:01】南韓

談及裴洛西訪台，南韓總統辦公室認為，維持和平相當重要。南韓府方人士指出，「透過對話與合作穩定區域和平穩定相當重要。在如此基調下，我國（南韓）政府將秉持著，與區域內當局者針對諸多議題維持緊密溝通之立場。」此外，南韓總統辦公室也透露，總統尹錫悅目前尚無接見裴洛西的計畫。

【09:21】北韓

北韓繼俄羅斯之後，發聲挺中國立場，認為裴洛西在中國多次表明堅決反對訪台後仍執意降落松山機場，從而引發國際社會極大擔憂，表露了「美國無恥干涉中國內政的行徑」。

【08:46】德國

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）1日批評中國武嚇台灣，表示不接受大國侵略小國，「我們無法接受一個比較大的國家，違反國際法侵略比較小的鄰居，這也適用於中國。」她說，鑑於俄羅斯對烏克蘭發動的血腥戰爭，國際社會有必要清楚表明不接受這樣的行為。

【06:38】美國26名參議員

美國參院共和黨領袖麥康奈等26名共和黨員今天發出聯合聲明，支持裴洛西訪問台灣。他們表示，過去數十年來，一直都有美國國會議員造訪台灣，包括前眾議院議長，「這趟旅行符合美國致力遵循的『一中』政策，我們現在也致力遵循台灣關係法所有部分，且程度更勝以往。」

【2日19:01】俄羅斯

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）2日警告美國，眾議院議長裴洛西如果訪問台灣，就純粹只是挑釁，將使其與中國發生衝突，引發區域內的情勢緊張。俄羅斯外交部隨後表示，中方有權採取必要措施來保護其主權及領土完整，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣則是中國不可分割的一部分。

俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）也指責，華盛頓正在「破壞」世界穩定，裴洛西訪台是明顯挑釁，而美國將為損害中國主權與安全利益付出代價。

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