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裴洛西訪台恐觸發「台海危機」！　《衛報》：台灣人嚇到皮皮剉

▲▼裴洛西訪台引起國際關注。（圖／路透）

▲裴洛西訪台引起國際關注。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於2日晚間抵達台北松山機場，引起國際媒體矚目。不過其實，裴洛西訪台一事起初在台灣並未獲得廣大關注，甚至被國內其他熱門新聞蓋過，然而裴洛西訪台計畫成真，開始有許多民眾擔心戰事恐怕一觸即發，第4次台海危機可能會觸發解放軍進犯台灣。

根據《衛報》，台北市中心某銀行從從2日起就出現數名客戶前往櫃台，要求提領帳戶內的數百萬元現金，因為這些客戶擔憂銀行可能會在數天內關門，儘管目前沒有跡象顯示銀行可能會因北京當局威脅而暫停營業。

報導指出，其實一開始台灣民眾對於裴洛西訪台並不感興趣，在國外媒體爭相報導、臆測訪台相關議題時，台灣國內媒體的熱門新聞重點在地方選舉、持續以來的熱浪、各界名人新聞，在一份調查報告中，裴洛西的新聞關注度甚至沒有進入排行前半部分，還有名嘴打賭裴洛西並不會出訪台灣。

台灣民眾受訪時向外媒記者透露，「其實幾十年來，我們每天都受到中國入侵的威脅，擔心究竟有什麼用呢？你見過俄烏戰爭，也見過戰爭的樣子，如果它發生了，它就會發生。」

其中，台灣民眾一開始不太擔心戰爭爆發，因為有人認為戰爭是無可避免、台灣政府勢必有應對方案抵抗、美國或日本會出兵協助等，或是從一開始戰爭就根本不太可能會爆發。

不過自從裴洛西訪問台灣一事底定後，氣氛發生了轉變，台灣某媒體所進行的民調，甚至有超過3分之2的民眾都認為裴洛西訪台破壞區域穩定，全球班機追蹤網站「FlightRadar24」甚至因為數百萬人追蹤裴洛西搭乘的航班位置，導致網站因此癱瘓，還有其他談話電台開始談論逃生、避難、防空洞地點等。

▲▼部分民眾前往君悅酒店，舉牌要求裴洛西「滾蛋」。（圖／路透）

▲部分民眾前往君悅酒店，舉牌要求裴洛西「滾蛋」。（圖／路透）

報導指出，民眾聚集在裴洛西預定下榻的台北君悅酒店，組織嚴密、聲勢浩大的抗議者舉著標語牌抗議，除了稱裴洛西為戰爭販子，更在馬路對面喊道，「美國佬滾回去」；警方所隔開的另一群人則高呼，「共產黨滾出去」。

台灣與國外分析人士表示，此次裴洛西訪台是兩岸關係幾十年來最危險的時刻，上一次的台海危機持續了幾個月，直到1996年。時任眾議院長金瑞契（Newt Gingrich）於隔年訪台，率團見時任總統李登輝，不過當時中國並無太多激烈行動。

裴洛西訪台一事也登上中國社群媒體網路排行榜，部分中國民眾告訴《衛報》，他們不知道裴洛西是誰，不過他們看到中國高級官員指責裴洛西的行為，軍方甚至發布屠殺敵人的宣傳影像，這讓他們擔心兩岸戰事一觸即發。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，美國此舉無亦是「火上澆油」，但中國不會採取任何敵對報復行動，「我們不會希望軍事衝突升級，我們不想在台灣問題上與美國對抗，但是中國民眾對裴洛西感到憤怒是合理的。」

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