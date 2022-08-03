裴洛西讚台灣科技業「堪稱模範」　晶片法案打開台美經濟交流大門

▲裴洛西3日與總統蔡英文會晤後，接續進行閉門會談。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張寧倢／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會訪問團3日上午10時30分與總統蔡英文會面，雙方接著舉行30分鐘的閉門會談，會後召開媒體互動會。彭博社記者問到關於美國對台灣的經濟承諾，裴洛西表示，台灣在科技業成功發展堪稱模範，未來美國將持續加強與台灣的經濟關係。

針對美國最近通過《晶片法案》一事，裴洛西指出，此法案已為台美更深的經濟交流打開大門，她深知台灣部分極為重要的企業已經計劃在美投資，「台灣存在的獨創性、創業精神、軟實力（brainpower）與知識資源，以及在科技產業的成功，確實是一個模範，我們重申希望加強雙方的關係。」

此外，裴洛西表示，這次訪台一個重大時刻，是讓美國能直接聽見、了解台灣。在談到台美之間更緊密的經濟合作時，裴洛西表示，台灣與美國的貿易協議可能「即將簽訂」，部分原因也歸功於近期通過的晶片法案。她補充，台灣的優勢一直以來都在於其技術進步與民主發展。

稍早，裴洛西曾於總統府致詞稱，這次訪台的重點之一，就是要提醒大家，43年前美國通過了《台灣關係法》，當時就許下對台灣非常堅定的承諾，與台灣站在一起。另外，她也代表訪團向外界非常清楚地表達：我們絕對不會背棄對台灣的承諾。

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