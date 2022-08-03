裴洛西發聲：中國不能阻止人們來台表達「友誼與支持」

▲總統蔡英文接見美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團一行。（圖／總統府提供）



記者吳美依／綜合報導

美國眾院議長裴洛西2-3日訪問台灣，與總統蔡英文會面後，舉行聯合記者會。裴洛西回應《中央社》記者提問時說，「非常明確的是，雖然中國阻礙台灣參加某些會議，他們不能阻止人們來到台灣表達友誼與支持。」

《中央社》記者提問，在本次訪問後，是否會有更多美國高層官員訪台，以及議長對中國反應有何預期心態。

裴洛西表示，希望這次出訪能夠促成後續其他訪問，「資訊明確是很重要的……民主及共和黨都致力於台灣安全，這是關於我們共享的民主自由價值，以及台灣如何成為世界榜樣。」

▲裴洛西獲頒「特種大綬卿雲勳章」。（圖／總統府提供）

裴洛西談到中國武力恫嚇時指出，今年稍早也有5名美國參議員訪台，「那些人來的時候，他們什麼也沒說。他們因為我是議長而大驚小怪，我不知道這是理由還是藉口。我不知道，中國總統是否對於自己的政治局勢出現不安全感。」

裴洛西也特別提到，她是美國史上首位女眾議院議長，如今與台灣史上首位女總統會面，會談重點包括安全、經濟與治理，而代表團到訪是為了傳遞一個明確的訊息，「美國與台灣站在一起。」

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