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美軍航母「雷根號」動了！疑持續往東航行　最新位置曝光

▲根據中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）最新資訊，航空母艦「雷根號」（USSR Ronald Reagan）抵達菲律賓海後，似乎正在持續往東移動。（圖／翻攝推特@SCS_PI）

▲美軍航空母艦「雷根號」（USSR Ronald Reagan）持續往東移動。（圖／翻攝推特@SCS_PI）

記者吳美依／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西2-3日訪台，面對北京加大武力恫嚇，美軍4艘海軍軍艦也被派往台灣東側海域，進行「例行」部署。根據中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）最新資訊，航空母艦「雷根號」（USSR Ronald Reagan）抵達菲律賓海後，似乎正在持續往東移動。

南海戰略態勢感知計畫分享「雷根號」近日行動軌跡，這艘航空母艦7月30日從菲律賓出發，8月1日進入台灣東南方的菲律賓海，8月2、3日持續往東北方向航行。該智庫認為，「情況似乎得到一定程度的緩解，即使只是暫時的。」

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團來台訪問，今（3日）上午拜會總統蔡英文。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

▲美國眾議院議長裴洛西率團來台訪問，今（3日）上午拜會總統蔡英文。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

《路透社》2日報導，「雷根號」將佈署台灣東部海域，與提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提頓號」（USS Antietam）及驅逐艦「希金斯號」（USSR Higgins）一起執行任務。此外，兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Trioli）5月初就從聖地牙哥出海，如今也被部署至該區域。

一名海軍官員證實上述消息，但拒絕透露軍艦具體位置，「雖然他們有能力應對任何可能性，但這些都是正常的例行部署。」

路透：裴洛西訪台　美軍在台灣東部海域「部署4艘軍艦」

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