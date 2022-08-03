裴洛西訪台恐釀緊張升級　聯合國重申「政策不變」遵守過去決議

▲裴洛西訪台後於3日上午拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張寧倢／編譯

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日率團訪台，引發中方強烈不滿，更有可能加深中美關係僵化。對此，聯合國祕書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）在例行記者會上表示，聯合國的政策將遵循1971年的聯合國大會第2758號決議。當年，中華人民共和國便是依此決議取代中華民國在聯合國的席位。

聯合國官網發布的簡報指出，外媒2日在記者會中向杜加里克提問，關於裴洛西訪台引發緊張局勢有何評論，以及聯合國是否曾就此問題，與任何一方進行溝通。杜加里克回答，他能給出的唯一答覆是，聯合國在這個問題上的政策，將遵循1971年的聯合國大會第2758號決議。

有其他記者追問，關於裴洛西訪台可能產生的後續發展，包含引發世界兩大強權國家的緊張情勢升級，聯合國是否會向中國或美國傳達何種訊息。杜加里克表示，對於這項提問，他的回答將和剛才提及的相同議題一樣。

聯合國大會第2758號決議是在1971年投票表決並通過的，有關「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。此後，中華人民共和國便是依此決議，取代中華民國過去在聯合國的「中國代表權」席位。

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