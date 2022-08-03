　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

裴洛西訪台恐釀緊張升級　聯合國重申「政策不變」遵守過去決議

▲▼裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲裴洛西訪台後於3日上午拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張寧倢／編譯

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日率團訪台，引發中方強烈不滿，更有可能加深中美關係僵化。對此，聯合國祕書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）在例行記者會上表示，聯合國的政策將遵循1971年的聯合國大會第2758號決議。當年，中華人民共和國便是依此決議取代中華民國在聯合國的席位。

聯合國官網發布的簡報指出，外媒2日在記者會中向杜加里克提問，關於裴洛西訪台引發緊張局勢有何評論，以及聯合國是否曾就此問題，與任何一方進行溝通。杜加里克回答，他能給出的唯一答覆是，聯合國在這個問題上的政策，將遵循1971年的聯合國大會第2758號決議。

有其他記者追問，關於裴洛西訪台可能產生的後續發展，包含引發世界兩大強權國家的緊張情勢升級，聯合國是否會向中國或美國傳達何種訊息。杜加里克表示，對於這項提問，他的回答將和剛才提及的相同議題一樣。

聯合國大會第2758號決議是在1971年投票表決並通過的，有關「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。此後，中華人民共和國便是依此決議，取代中華民國過去在聯合國的「中國代表權」席位。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►暑假必備「法式玩具廚房」激殺5.1折！又美又好玩，大人小孩都滿意

ET快訊
東部戰區展開「聯合軍事行動」　最新照片曝
中共軍演鎖台　交通部：與日本、菲律賓協調替代航路
又1架！SPAR20起飛「跟著裴洛西路線」　接近台灣中
北京被激怒　陸學者揭「三大手段」回擊：要讓台灣後悔
田馥甄吃義大利麵遭出征！　2發言被扯挺裴洛西
共軍「實彈演習」僅距高雄20公里　陳其邁說話了
台海緊張升級！　1圖看兩岸軍力比較
快訊／蔡英文、裴洛西、國安高層於北賓午宴　張忠謀確定座上賓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

擁超狂浩克肌還想更大　男網紅狂把「油脂注入二頭肌」突然暴斃

又1架美運輸機！SPAR20路線「超像裴洛西專機」　持續靠近台灣

「向世界秀出台灣的成功」　裴洛西：盼台灣永遠享有安全的自由

裴洛西讚台灣科技業「堪稱模範」　晶片法案打開台美經濟交流大門

裴洛西發聲：中國不能阻止人們來台表達「友誼與支持」

台海緊張升級！1張圖看兩岸軍力比較　BBC點出台灣對世界重要性

又是亞裔被打！70歲老婦2年不敢出門　離家就遭4暴徒毆打踹頭

獲頒「特種大綬卿雲勳章」　裴洛西發推特：美台持久友誼的象徵

裴洛西預計5日會晤日相岸田　談論「台海情勢」！日本擔憂中方軍演

裴洛西訪台恐釀緊張升級　聯合國重申「政策不變」遵守過去決議

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

真的要來了！裴洛西今抵台　陸方警告：將導致嚴重後果

日攝影師夜景拍攝教學 手機倒過來腿長+10cm

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

旅遊見35公分巨型香蕉　夫妻2天才吃完：好痛苦

前員工被老闆指薪水小偷　互揪25人鬥毆助陣男喪命

擁超狂浩克肌還想更大　男網紅狂把「油脂注入二頭肌」突然暴斃

又1架美運輸機！SPAR20路線「超像裴洛西專機」　持續靠近台灣

「向世界秀出台灣的成功」　裴洛西：盼台灣永遠享有安全的自由

裴洛西讚台灣科技業「堪稱模範」　晶片法案打開台美經濟交流大門

裴洛西發聲：中國不能阻止人們來台表達「友誼與支持」

台海緊張升級！1張圖看兩岸軍力比較　BBC點出台灣對世界重要性

又是亞裔被打！70歲老婦2年不敢出門　離家就遭4暴徒毆打踹頭

獲頒「特種大綬卿雲勳章」　裴洛西發推特：美台持久友誼的象徵

裴洛西預計5日會晤日相岸田　談論「台海情勢」！日本擔憂中方軍演

裴洛西訪台恐釀緊張升級　聯合國重申「政策不變」遵守過去決議

好心救狗反被咬！頸部膝蓋爆血　主人竟冷眼旁觀：不是我家的

捷迅總經理孫鋼銀：塞港與大陸鎔斷措施可能讓海空運市場出現旺季行情

LIVE／BA.5接觸感染者定序進度　王必勝最新說明

LIVE／裴洛西參訪景美人權文化園區　民運人士、在台港人受邀出席

樹林路口2騎士碰撞！機車噴飛滑出去…路旁6學生暑輔慘被撞傷

台海開戰要到哪裡避難？彰化有3557處避難點　可容納131萬人

香港美術指導余家安逝世！《英雄本色》小馬哥造型出自他…徐克不捨戰友

交易截止真不賣！天使總管喊愛大谷翔平：他享受待在這

手機打字「只用單指」被虧老人！　47歲Gigi夫妻對話掀兩派網友熱議

今年最貴！「信義聯勤」每坪260萬成交　疑一家人霸氣包層

把拔買的！黑柴咬雞腿沿路炫耀　叼1小時嘴痠放下...看到人又獻寶

國際熱門新聞

裴洛西訪台　聯合國重申「政策不變」

共軍演習範圍大於台海危機　距高雄僅20km

裴洛西投書《華郵》曝訪台原因　為了實現43年前承諾

美軍航母雷根號動了　最新位置曝光

1張圖看兩岸軍力比較　BBC點出台灣重要性

德外長批評武嚇台灣　中國抗議

82歲裴洛西早餐必吃「黑巧克力冰淇淋」：有記憶力以來都是

他開槍殺死2女兒　只因她們談戀愛

美參院挺台！　擬立法列台灣為「非北約主要盟國」

即／裴洛西發文：必須「尊重台灣」及民主國家　兌現民主承諾

快訊／裴洛西專機「終於北轉了」！　最新航線圖曝

河邊洗腳被鱷魚拖下水！女子尋獲屍體已成人彘

即／裴洛西：兌現美國對民主的承諾

華郵曝光「裴洛西隱藏版行程」　今將見台積電董事長劉德音

更多熱門

相關新聞

快訊／外交部批陸升高軍事行動　「挑釁行動已挑戰國際秩序」

快訊／外交部批陸升高軍事行動　「挑釁行動已挑戰國際秩序」

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團來台訪問之際，共軍計畫在台灣周邊六點海域和空域進行軍事演訓行動，並組織實彈射擊，從畫面來看，幾乎包圍台灣。對此，外交部今（3日）批評，中國的挑釁行動已挑戰國際秩序，破壞台海及區域的和平與穩定，我國政府會更堅定捍衛國家主權與領土完整。

車站螢幕牆出現「老巫婆竄訪台灣」　駭客入侵！台鐵火速斷電

車站螢幕牆出現「老巫婆竄訪台灣」　駭客入侵！台鐵火速斷電

快訊／批中共演習侵害中華民國領海　國防部：有能力、信心守衛疆土

快訊／批中共演習侵害中華民國領海　國防部：有能力、信心守衛疆土

美軍航母雷根號動了　最新位置曝光

美軍航母雷根號動了　最新位置曝光

LIVE／中共揚言4日起「繞台」實彈射擊三天　國防部1135說明

LIVE／中共揚言4日起「繞台」實彈射擊三天　國防部1135說明

關鍵字：

聯合國裴洛西聯合國大會訪台決議

讀者迴響

熱門新聞

裴洛西被打斷3次　網轟：丟臉到爆

快訊／共軍8/4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

歐陽娜娜發聲「只有一個中國」！

台灣會有事嗎？留言一面倒　他：這才是無敵星星

快訊／解放軍空軍「蘇-35戰機」正在穿越台灣海峽

解放軍圍台軍演　網一看時間笑了

烏克蘭女孩擔心惡夢在台重演：當初也覺得不會開戰

裴洛西降落　陸網崩潰：竟敢降落

不只打斷裴洛西！口譯妹「1舉動」被轟慘

陸宣布暫停對台灣出口天然砂

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

浙江高鐵站運坦克　陸網：事兒大了！

冷氣不涼！租屋妹見「9年前房客痕跡」呆了

陸嚴懲「台獨關聯機構」捐款企業一併制裁

更多

最夯影音

更多
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝
廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面