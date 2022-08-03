懶人包／裴洛西旋風抵台！來訪目的、行程、影響一次看

▲裴洛西2日晚間抵台。（圖／外交部）

記者朱祖儀／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團展開亞洲行，訪團昨（2）晚飛抵松山機場，並於3日會晤總統蔡英文。不過裴洛西要在台灣停留一事，讓中國相當不滿，不停進行軍事恫嚇威脅，不少人擔心恐引爆第4次台海危機。《ETtoday新聞雲》為你整理裴洛西訪台的行程及對台影響懶人包。

▲裴洛西今早拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

●裴洛西訪台重點

裴洛西這次訪台將會見台灣政府重要官員，包括總統蔡英文、立法院。

►行程

飯店內視訊會議

09:00拜會立法院

10:00會晤總統蔡英文

11:00訪台記者會

12:00台北賓館午宴

14:00景美人權文化園區

17:00離台

此外，外媒報導，裴洛西還將密訪台積電，並跟台積電董事長劉德音見面，但台積電低調不予回應。

▲裴洛西透露訪台目的。（圖／達志影像／美聯社）

裴洛西飛抵台灣後不久，隨即透過辦公室發聲明表示，此次率團造訪台灣是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾，並無違背美國長年政策。她也說訪團與台灣領導人將著重於重申美國對夥伴的支持，促進雙邊共享利益，且推進自由開放的印太區域。

●裴洛西是誰

裴洛西是美國聯邦眾議院議長，為美國政壇第三號人物，權勢排名僅次於美國總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris），從1987年開始當選美國眾議員，並在2007年登上美國眾議院議長寶座，於美國國會中備受敬重。

▲裴洛西是美國政壇第三號人物。（圖／達志影像）

裴洛西長期以強硬態度對抗中國，也有「反中女王」稱號。她曾在1991年、也就是天安門事件後2年，到北京天安門廣場拉黑布條抗議；1993年及2008年都曾反對北京申辦夏季奧運會；2009年她曾將呼籲釋放政治犯的信函交給時任中國國家主席胡錦濤；2019年不僅聲援香港反送中，也有出席天安門事件30周年活動，並向中國政府喊話。

●裴洛西亞洲行去了哪些國家

新加坡：8/1-8/2

馬來西亞：8/2

台灣：8/2-8/3

南韓：8/4

日本：8/5

●裴洛西訪台 中方反應

►大陸外交部

裴洛西訪台消息一出，中國外交部發言人趙立堅1日警告，「解放軍絕不會坐視不管」，強調裴洛西抵台將導致嚴重後果，且強調此舉違反了一個中國原則和中美三個聯合公報規定，破壞中美關係。至於軍方會有什麼樣的反應，趙立堅回應，「讓我們拭目以待」。

▲趙立堅1日警告，「解放軍絕不會坐視不管」。（圖／CFP）

裴洛西抵台後，中國外交部也發表聲明，嚴厲譴責裴洛西訪台行徑，認為嚴重違反「一個中國原則」，更說這是十分危險的玩火舉動，「玩火者必自焚」。

►大陸國台辦發言人朱鳳蓮

朱鳳蓮表示，中方已多次表明嚴正立場，堅決反對美台之間任何形式的官方往來，也說敦促美國國會一些人認清台灣問題的重要敏感性，須了解「台獨」分裂行徑的危害性，要求停止對台灣問題的挑釁，且認為美國國會議員就是企圖「以台制華」，阻礙中國的統一進程。

►中共中央台辦（中台辦）

中台辦在中國官媒《新華社》發表聲明，指出裴洛西竄訪台灣是台美勾連的升級，性質十分惡劣，這是對中國主權和領土完整的嚴重侵犯，是對一個中國原則和中美三個聯合公報的嚴重違背，是對國際法和國際關係基本准則的嚴重踐踏，是美國對中國作出嚴肅政治承諾的背信棄義，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，對此堅決反對，表示嚴厲譴責和強烈抗議。

●裴洛西訪台各界看法

►美國總統拜登先前表示，軍方認為不是一個好主意，但他不清楚狀況如何。

►美國前總統川普批評，裴洛西不該涉入中國問題，訪台只會讓事情更糟。

►美國前眾議院議長金瑞契也曾率團訪台，對於裴洛西此次行動，他先前曾在推特反嗆中方，稱中國不能支配議長出訪。

►俄羅斯外交部2日表示，裴洛西訪台是明顯挑釁行為，中國可採取保護主權的措施。

►CNN、華盛頓郵報等美國主流媒體大篇幅報導，聚焦裴洛西不畏北京威脅成行、中方初步反應、美中關係與台海局勢趨於緊繃。

►紐約時報報導，對於裴洛西訪台，中國國家主席習近平顧及經濟與政局穩定，可能不會有過激反應，以免局勢演變成危機，最終傷到自己

►國際危機組織最新的8月份衝突風險警訊中將台海風險納入其中，擔憂裴洛西訪台增加美中發生意外危機風險。

▲對於裴洛西訪台，外界有不同看法。（圖／記者屠惠剛攝）

●裴洛西訪台時機

事實上，裴洛西此次訪問正處於中國政壇的敏感時機，今年8月中共高層將召開北戴河會議，並預計在這場會議中討論人事調動及政策，且預計今年11月召開二十大會議，涉及習近平是否能順利進入第3個任期。

●裴洛西訪台可能造成的影響

裴洛西此行訪台將提升台灣在世界的能見度，不過中方對此急跳腳，不停警告已觸犯「一個中國原則」，使美中台三方關係變得更加緊張，也有人擔心恐引發第4次台海危機。

►裴洛西訪台，共軍隨即宣布將「環繞台灣」進行3天實彈演習。

►中國海關總署1日深夜突傳出對台灣100多家食品禁止進口，衛福部食藥署署長吳秀梅表示，對方確實以資料缺件為由禁止進口，不過不排除是政治因素。

►大陸商務部今早發布聲明，稱根據相關法律規定，決定暫停天然砂對台灣出口。目前未給出暫停的具體原因，此舉或將重挫台灣營造業者。