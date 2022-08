又是亞裔被打！70歲老婦2年不敢出門　離家就遭4暴徒毆打踹頭

▲老婦人遭暴徒踹頭。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國舊金山傳出亞裔被打事件,70歲任姓婦人因為新冠肺炎疫情,過去2年來幾乎足不出戶,沒想到日前首次離開公寓就遭到一群暴徒搶劫,4人還冷血直接踹她頭部,讓她至今仍無法下床,攻擊畫面在網路上流傳引發關注。

監視器畫面拍到,任女上週日在公寓電梯突然遭4名男子搶劫iPhone,她想進去電梯關上門,結果被4人拖到地上出拳狂揍,離去前還用腳直接踹她臉部。任女表示,4男當時突然靠近她問現在幾點,英語不好的她勉強回答後,對方開始對她動手動腳,她才意識自己遭到搶劫。

目前仍臥床休養的任女表示,「他們真的很生氣,把我整個人拖到地上,拼命毆打我的頭,不停踢我」。女兒也氣憤表示,沒想到媽媽久違出門,竟然會遇到這樣的事情。目前警方正在調查攻擊事件,4人尚未被逮捕到案。

A 70-year-old woman is speaking from her bedside after being beaten and kicked in the head by multiple attackers in broad daylight in San Francisco. https://t.co/Y1GF3t5UiT