擁超狂浩克肌還想更大　男網紅狂把「油脂注入二頭肌」突然暴斃

▲男子為了在網路上獲得關注，導致自己喪命。（圖／翻攝自TikTok／valdirsegatooficial）

記者李振慧／綜合報導

巴西55歲建築工人塞加托(Valdir Segato)為了追求誇張肌肉，竟然把合成醇直接注入肌肉中，讓他成功擁有宛如綠巨人浩克的誇張體態，而在網路上爆紅擁有百萬粉絲，然而近來卻傳出他突然呼吸困難，送醫後不幸身亡的消息。

男子塞加托在TikTok上擁有170萬名粉絲，時常在網路上分享健壯肌肉的他，其實曾有毒癮問題，使得身形一直十分消瘦，成功戒毒後為了改變體態開始健身，後來為了追求像好萊塢影星阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)與綠巨人浩克一樣的體態，竟然把俗稱西斯龍(Synthol)的合成醇注入肌肉。

塞加托的驚人行為成功讓二頭肌成長一倍，膨脹至60公分粗，體重也從55公斤增加至80公斤，即使曾有醫生提醒，若是再繼續這樣下去，未來將有可能面臨截肢、肌肉損傷等嚴重後果，然而他卻不滿足，希望能讓身上的肌肉變得更大。

鄰居透露，塞加托雖然在網路上擁有170萬名粉絲，但平時幾乎足不出戶，也沒什麼朋友，日前他突然出現呼吸困難情況，急忙跑去媽媽家尋求幫助，「他拼命敲著窗戶，喊著『救救我，救救我，我快死了』，我認為他應該是心臟病發作」。

塞加托的兄弟雅德松(Jadson da Conceição)也表示，哥哥其實之前也曾發生呼吸困難的情況，當時緊急將他送醫成功救回一命，這次雖然也是類似的情況，最後卻是不同結局。親友表示，之前為了健康問題曾勸塞加托不要再繼續注射合成醇，然而他卻因為沉迷在網路上受到關注的感覺，不願意停止。