談裴洛西訪台　南韓：維持「區域和平穩定」很重要！3日晚間抵韓

▲美國眾議院議長裴洛西。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（2）日晚間抵達台灣，預計今（3）日完成在台行程後，晚間啟程前往南韓，預計明（4）日與南韓國會議長金振杓（김진표）舉行會談與午宴。談及裴洛西訪台，南韓總統辦公室認為維持和平相當重要；針對裴洛西訪韓，南韓總統辦公室表示歡迎，不過也透露目前總統尹錫悅並無接見裴洛西的計畫。

根據《韓聯社》，南韓輿論認為裴洛西訪問台灣恐怕會激化美中兩國之間的矛盾，對於裴洛西訪問完台灣一事，南韓總統辦公室關係人士在簡報會議中指出，「透過對話與合作穩定區域和平穩定相當重要。在如此基調下，我國（南韓）政府將秉持著，與區域內當局者針對諸多議題維持緊密溝通之立場。」

對於裴洛西預計3日晚間抵達南韓，南韓總統辦公室表示，「希望聯邦眾議院議長裴洛西的東亞訪問行程能夠順利。當然，我們歡迎眾議院議長裴洛西訪韓，也期盼（4日）韓美兩國國會議長的協議能取得許多成果。」

報導指出，預計3日晚間抵達南韓的裴洛西，目前並無預定與尹錫悅會晤的行程。南韓總統辦公室解釋，「因為當初裴洛西議長訪韓的行程剛好與尹總統的暑期休假重疊，因此並未安排雙方的會面，且也未安排裴洛西議長與總統辦公室其他相關人士會晤的行程。」

南韓總統辦公室透露，裴洛西4日將與南韓國會議長金振杓舉行會談與午宴。據悉，尹錫悅從本月1日開始連續5天的暑期休假。

另外，南韓外交部長朴振已於3日飛往柬埔寨，出席東協區域論壇（ARF）。

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