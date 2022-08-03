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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／裴洛西參訪景美人權文化園區　民運人士、在台港人受邀出席

記者林銘翰／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西3日展開訪台行程，訪團預計在下午參訪景美人權文化園區，並且與中國大陸民運人士、在台港人及台灣人權工作者見面，包括中國大陸民運人士吾爾開希、香港銅鑼灣書店老闆林榮基與台灣NGO工作者李明哲等人都可望出席，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

裴洛西（Nancy Pelosi）訪團2日深夜搭乘C-40行政專機抵達台灣，從今天開始展開旋風式的訪台行程，一行人上午陸續與立法院副院長蔡其昌及立法院朝野黨團總召等人會面，接著在中午接受總統蔡英文的接見，並且在台北賓館設午宴款待，就台美合作及共同關切事務交換意見。

據了解，裴洛西預計在下午2時前往新北市新店，參訪過去常被稱為警總景美看守所的「景美人權文化園區」，由於這裡就是當年進行美麗島事件軍法大審的所在地，監察院長、人權會主委陳菊是否將陪同也備受關注。

新北市政府交通局長鍾鳴時昨天受訪時表示，目前沒接到國安管制或警察系統通知，但是景美紀念園區位在新店秀朗橋口，附近只有1個公車站，獨立性高，不像立法院附近有大量車潮，交通情況相對單純。

媒體報導，裴洛西下午將在景美人權文化園區與中國民運人士、在台港人及台灣人權工作者見面，包括遭中國大陸關押多年的NGO工作者李明哲、中國民運人士吾爾開希等人都可望出席。

林榮基受訪時證實，今天下午他將去景美人權文化園區，如果見到裴洛西會提出一些建議，希望美國政府幫助香港年輕人離開香港，目前幫助香港人出來的有台灣、英國、加拿大政府，希望美國也能跟進提供協助，讓香港年輕人能夠移民美國，主要是針對遭到迫害的港人。

事實上，裴洛西此行的訪問團成員包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾議院歲計委員會副主席戴碧妮（Suzan DelBene）。

另外，還有眾議院政府監督及改革委員會經濟及消費者政策小組主席克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）、眾議員金安迪（Andy Kim）等人。

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