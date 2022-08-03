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社會 社會焦點 保障人權

花光女兒40萬性侵賠償！獸父竟噁喊：我弄也沒差了吧　逞慾下場曝

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲嘉義獸父花光女兒的性侵賠償金，竟反過來性侵女兒，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／嘉義報導

嘉義一名獸父得知自己未滿14歲的女兒跟人發生性行為，向對方提告獲賠40萬元，但他卻將賠償金花光，並對女兒說，「你都給別人弄了，我弄你沒關係吧」，隨後性侵女兒5次。嘉義地院審理後，依對未成年女子性交罪共5罪合併判處這名獸父9年徒刑。全案可上訴。

根據判決，這名獸父在得知女兒跟前男友、網友發生性行為後，向對方索取40萬元賠償金，但他拿到錢後，非但沒有盡到為人父該盡的保護及撫養責任，竟於2021年7月31日對女兒說，「既然你都給別人弄了，我養你那麼久，我弄你也沒關係吧」，接著一連性侵女兒5次。案經女兒學校察覺異狀後，向上通報，全案才因此曝光。

這名獸父到案後對於犯行坦承不諱，而他雖於偵查中有簽立「安全照顧約定書」，約定每月匯款1萬元撫養費給女兒，但他卻未依約定匯款。對此，女兒的代理人表示，獸父明明有錢有工作，卻不願意負擔撫養費。

對於女兒代理人指控，獸父表示，他確實有拿到40萬元，但已經跟女兒一起花玩了，他帶著女兒買手機、衣服，還帶她出去玩。不過，法官認為，購買手機、衣服及玩樂的花費不至於太高，獸父非但沒有盡到為人負責任，還將賠償金供自己花用殆盡。

法官審理後認為，獸父為人父本應肩負保護教養、給予子女健全成長環境的責任，雖然難以苛求他應提供豐衣足食的生活獲維持家庭的圓滿，也應知道身為父親的重要性及其言行將深深影響女兒，竟仍在女兒最為安心的住處房間內對女兒伸出狼爪，犯罪情節重大，造成少女一生難以抹滅的傷痕，最終依法判他9年徒刑。全案可上訴。

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