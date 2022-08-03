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專家：北京首度在「台灣東部海域」重大軍演　實彈演習包圍台灣

▲▼解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣　時間點有玄機。（合成圖／新華社、CFP）

▲解放軍預告軍演3天，「6大區域」幾乎包圍台灣。（合成圖／新華社、CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2-3日訪台，中國也宣布4日起展開為期3天的實彈軍事演習，範圍將環繞台灣6個海域及空域。《金融時報》引述專家說法指出，這將是北京首度在台灣東部海域進行重大軍演。

解放軍研究資深專家、智庫「海軍分析中心」（CNA）中國及印太分部負責人芬克爾斯坦（David Finkelstein）說，他不記得中國曾在台灣東部海域舉行過重大演習，但若付諸行動，也不會令人感到驚訝，「可以說，他們將會組織一場典型的『武力展示』。」

裴洛西訪台消息曝光後，北京持續威脅恫嚇，本周在南海、台灣海峽及中國沿海加大軍事活動。解放軍也宣布，「從8月2日晚間開始，中國解放軍將展開一系列聯合軍事行動，嚴厲威懾美國在台灣問題上日益增多的負面舉動，也是對台獨勢力密謀獨立的嚴重警告。」

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團來台訪問，今（3日）上午拜會總統蔡英文。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

▲美國眾議院議長裴洛西今（3日）上午拜會總統蔡英文。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

《金融時報》寫道，裴洛西成為25年以來首位訪台的眾議院議長及最高級別美國官員，而這趟旅行不僅考驗北京將在多大程度上阻止外國對台灣的支持，也考驗美中在1979年建交以來關係最糟糕時刻，應對危機的能力。

儘管裴洛西不畏北京威脅訪台，其代表團搭乘軍機並未直接從吉隆坡飛往台北，而是繞道經過婆羅洲及菲律賓，突顯對中國可能反應的擔憂。英國智庫國際戰略研究所（IISS）解放軍研究專家温玫雅（Meia Nouwens）說，美軍避開南海上空，因為解放軍已在當地人工島嶼佈署導彈，可能對飛機構成威脅。

事實上，白宮對於裴洛西訪台也抱持反對態度，他們認為，此舉將不必要地加劇已經非常緊張的美中關係，且有跡象表明，北京正在準備做出軍事回應，可能包括1996年台海危機以來，首次往台灣海峽投射導彈。國務卿布林肯（Antony Blinken）於1日警告，北京切勿針對本次訪問，作出升溫局勢的行動。

儘管中國持續威脅武力侵台，但一些軍事專家仍堅稱，北京的軍事態勢旨在阻止台美接觸，與迫在眉睫的入侵計畫沒有關聯。他們認為，美中都決心避免衝突升級。

裴洛西訪台！　專家：美中關係已進入「軍事戰略」領域

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