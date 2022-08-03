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大陸 大陸焦點 特派現場

裴洛西衝熱搜「微博擠到癱瘓」！APP昨夜大當機　陸網刷一排崩潰

▲▼微博擠到癱瘓。（圖／翻攝自微博）

▲「微博崩了」也衝上熱搜第11名。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10點43分抵達台北松山機場。當晚，隨著抵台的時間點越來越近，微博熱搜榜前10名有8個與裴洛西相關，之後更出現大當機，疑似訪問人數超出流量限制。網友不斷刷出一片空白，顯示錯誤代碼為503，網友紛紛發文抱怨，「昨天一直刷一直刷，都開始懷疑是手機的問題了，才反應過來是微博崩了。」

今（3）日早，關鍵詞「微博崩了」甚至排在熱搜第11名。對此，微博回應，「8月2日晚22時06分起，由於自動擴容系統故障，導致北京永豐等地機房的寬帶容量超限，影響了部分省份移動端用戶訪問，期間PC端用戶可正常使用，至22時36分，服務開始陸續恢復。給大家帶來的不便深表歉意。」

▲▼微博擠到癱瘓。（圖／翻攝自微博）

▲網友發文抱怨（圖／翻攝自微博）

2日晚，「裴洛西降落台灣」消息經報導後，大陸網友紛紛在微博崩潰留言，「襪操，竟然真的敢降落」、「灣灣先別高興的太早，這件事情會成為導火索」、「真的是奇恥大辱啊，只抗議有什麼用」、「都降落了，所以還打不打啊」。還有網友表示，「相信祖國，支持祖國」、「相信祖國，這個時候，打不打都要力挺中國，加油加油我的國」、「打的一拳開，免得百拳來」。

據悉，微博熱搜詞每10分鐘會更新一次，熱搜榜則是按照搜尋該關鍵詞的人數去排名。

此前，微博也出現過當機情況，網友反應微博熱搜榜內容已消失，界面提示「加載失敗，請重試。」有業內人士表示，服務器集群都會按照平時流量預估的峰值來設置。當機事件是由於突發熱點事件造成的瞬間流量過大，導致服務器壓力承受不住客戶請求而崩潰。

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