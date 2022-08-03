共軍「實彈演習」範圍大於台海危機　距高雄僅20公里！侵台灣領海

▲美國政治學者比較共軍在1996年台海危機與2日宣布演訓的預定實彈射擊範圍。（圖／翻攝自M. Taylor Fravel推特，下同）

記者張寧倢／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共解放軍宣布將於4日至7日間於台灣周邊6個海空域進行實彈演習。美國政治學者傅泰林（Taylor Fravel）比較1996年台海危機時，本次共軍的軍演範圍明顯擴大。尤其在高雄外海離高雄港最近距離僅20公里，劃入台灣領海。

根據麻省理工學院政治學教授傅泰林在推特PO文，將共軍1995年與1996年第三次台海危機時期的軍演範圍，與2日裴洛西訪台後宣布的實彈演習預定區域相比，可見高雄外海的實彈射擊區域明顯擴大，若依中方公布的經緯度，距離高雄港最近距離僅20公里。

另外，本次共軍畫出的實彈射擊區，首次在東部海域與巴士海峽出現大範圍面積，形成4面包圍台灣的勢態。對此，我國國防部3日凌晨發布新聞稿聲明，凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態，有威脅我國重要港口與都會區域的企圖。

《每日郵報》報導，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究員魯瑟（Nathan Ruser）則認為，中共解放軍在台灣主權海域進行實彈演訓，是中國過去數十年來最為挑釁的措舉，符合聯合國定義的「國家侵略」行為。

魯瑟表示，共軍公布的6個台海周邊演訓區域中，接近基隆、高雄外海的3處已劃入台灣領海之內，這是非模糊的提高挑釁，且劃在錯誤地點。

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