反制裴洛西！北京恐用「灰色地帶戰略」　彭博：美國才要開始頭痛

▲美國眾議院議長裴洛西3日拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張寧倢／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間搭乘美軍行政專機抵台，創下過去25年來訪台最高層級的美方政要。彭博社論分析，儘管軍機平安降落，但美國面臨的挑戰才剛要開始，中國可以用大量的「灰色地帶戰略」向台灣施壓，而華府若要避免公然衝突的風險，將難以應對。

據彭博社論報導，共軍宣布自4日起在台灣周邊6個海域進行為期3天的實彈軍演，標誌著中國在台海的軍事戰術史無前例的升級，似在模擬海上封鎖。

分析稱，此次共軍演習提醒外界，除了戰爭，中國還有許多不同方式能向台灣施壓，並且削弱美國對台支持。未來幾年，為對抗中國發動的此類「灰色地帶戰略」恐是美國在維護台灣安全方面將遭遇的最嚴峻挑戰。

特別是在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方媒體尤為關注中國對台灣進行諾曼第式登陸、兩棲攻擊，但彭博社論指出，這種攻擊方式在未來5到7年內不太可能發生，因為此舉失敗的成本與風險，對共軍而言太高了。反之，中國更可能採取日益激進的灰色地帶戰術，來阻止國際社會挺台，並在可能的情況下實現和平統一。

對中國領導人而言，灰色地帶戰略最吸引人的地方在於其靈活度，與公開發起戰爭不同，中國能藉此選擇升級情勢並避免直接對抗美軍。社論指出，瞭解到中國可能採取灰色地帶戰略，應該會迫使美方重新考慮對台防衛支持，對台灣採取「豪豬戰略」，意即將台灣武裝防衛升級至中國難以簡單進攻的狀態，但這樣仍不足以確保台灣安全。

更好的選擇是，進行先發制人的外交，以防止未來爆發的危機，然而，這需要美國、中國與台灣，採取實務與克制的態度。考慮到台灣問題的危險與須謹慎處理的性質，相關各方都必須明白，外交是唯一的道路，無論在政治方面會有多困難。儘管裴洛西訪台引發緊張局勢，但若能促成中美恢復對話，尋求避免類似危機，此行便能發揮一定作用。

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