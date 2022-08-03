CNN：裴洛西訪台恐造成美中關係更不穩定　誤判可能性增加

▲美國眾議院長裴洛西。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

美媒CNN報導，眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）出訪台灣，引爆中方強烈不滿，這趟行程幾乎是肯定會給美中關係帶來更大的不穩定，使得未來更有可能發生衝突。隨著共軍宣布在台灣周邊海域進行實彈軍演，分析人士認為，儘管中方舉動可能不會直接威脅到該區域的美國海軍，但恐增加誤判可能性。

文中提到，在裴洛西尚未確定訪台之前，美中之間的言辭就已漸趨激烈，隨著裴洛西到訪台灣，造成緊張情勢升溫，但無論是美國或是中國，雙方都不希望在此時此刻把原本的大國競爭關係升級成公開軍事衝突。

然而裴洛西訪台幾乎肯定會給美中關係帶來更大的不穩定，使未來更有可能發生衝突。中方不滿警告裴洛西不應訪台，國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）則說，國會領導人赴台的行程並不罕見，美方不該被中方的言辭嚇倒。

隨著裴洛西到訪台灣，如今最大焦點就在北京政府如何反應。共軍已宣布在台灣周邊海域進行實彈軍演。

大多數分析人士認為，在共軍朝台灣防空識別區派出空前數量戰機之際，中方可能會進行某種形式的軍事展現。雖然中國的舉動可能不會直接威脅到該區域的美國海軍，但可能增加誤判的可能性。

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