裴洛西專機降落台北　線上追蹤人數「飆70.8萬」！創網站史上新高

▲ 裴洛西降落台北時，全球70.8萬人都在關注這架飛機動態。（圖／flightradar24）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西1日展開亞洲巡訪，2日結束馬來西亞行程，搭乘呼號SPAR19的波音C-40C運輸機自吉隆坡起飛後，全球網友都在關注她是否飛往台灣，在線人數不斷上升。飛機降落台北松山機場時，線上追蹤人數衝破70.8萬，創下航班狀況網站史上新高，累計關注人數更達到292萬。

裴洛西7月傳出計畫訪台以來，美中口水戰不斷升級，引發國際社會關注台海情勢，但台美官員對她此次來訪保密到家，直到1日才有行程相關消息曝光。而這架呼號SPAR19的飛機被指為裴洛西座機，從她2日抵達馬來西亞時就有7800人追蹤，離開吉隆坡後引發全世界網友關注專機是否飛向台灣。

With 708,000 people tracking the aircraft upon landing in Taipei, SPAR19 is Flightradar24’s most tracked live flight of all time. https://t.co/RifLnVzeMP pic.twitter.com/m2OBIV9RME — Flightradar24 (@flightradar24) August 2, 2022

即時航班狀況網站「Flightradar24」3日發文指出，SPAR19於當地時間2日下午3時42分從吉隆坡起飛後，外媒曝光的畫面證實她確實在這架飛機上，飛越印尼上空時追蹤人數來到20萬，降落台北時已有超過70.8萬人關注，成為該網站創立以來追蹤人數最多的即時航班，從吉隆坡到台北約7小時的飛行中，共有多達292萬人曾追蹤航程。

不過，網友對SPAR19的空前關注也導致Flightradar24網站一度癱瘓。網站團隊承諾持續改進，為受到萬眾矚目的航班提升網站效能。

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