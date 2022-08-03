華郵曝光「裴洛西隱藏版行程」　今將見台積電董事長劉德音

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西抵台。（Nancy Pelosi）。（圖／翻攝Nancy Pelosi推特）

記者葉國吏／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西訪台，今天行程有會見蔡英文總統和走訪立法院，外媒報導她還會密訪台積電，並跟台積電董事長劉德音見面。

《華盛頓郵報》引述消息人士指出，裴洛西今天將會到台積電參訪，並跟台積電董事長劉德音會面，討論最近美國通過的晶片法案（Chips and Science Act）。這項法案將為美國國內的晶片廠商提供520億美元的聯邦補助。