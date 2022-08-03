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立陶宛外長：裴洛西為其他自由鬥士敞開台灣大門

文／中央社記者陳韻聿倫敦2日專電

美國眾議院議長裴洛西2至3日訪問台灣。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯推文表示，裴洛西把往台灣的大門敞開許多，他相信其他捍衛自由與民主的人士很快就會走過這道大門。

▲▼裴洛西抵台。（圖／外交部） 

▲裴洛西訪台過夜。（圖／外交部）

裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘美國行政專機於台灣時間2日晚間飛抵台北松山機場。她是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來首位訪台的眾院議長，也是層級最高的美國政要。

裴洛西訪台消息傳出後，中共文攻武嚇不斷。裴洛西則在班機降落後不久，透過辦公室發布新聞稿指出，此次國會代表團造訪台灣，是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。她強調，美國堅定支持台灣2300萬人民，這在目前比以往都更加重要，因為世界正面臨獨裁與民主的抉擇。

藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）隸屬的立陶宛執政聯盟自2020年底上台以來，積極發展與台灣的關係，並強調支持世界各地自由民主政體、力抗威權政權的重要性。

不過，自從立陶宛去年7月宣布台灣將在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處後，北京持續強化對立陶宛的外交、經貿施壓，包括試圖將立陶宛自歐盟供應鏈徹底排除、將與立陶宛的外交關係降至最低的「代辦」等級。

 

儘管如此，台立關係持續升溫，高階官方互動也越來越公開，包括國家發展委員會主任委員龔明鑫、立法院長游錫堃、外交部次長曾厚仁、駐美國代表蕭美琴、經濟部次長陳正祺等去年以來陸續率團訪問立陶宛，立陶宛也有經濟暨創新部次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）、農業部次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）等率團訪台。立陶宛並規畫今年9月在台灣設立經貿辦事處。

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