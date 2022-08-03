美參院共和黨領袖等26人　發聲明挺裴洛西訪台

文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，雖在國會時常意見相左，參院少數黨領袖麥康奈等26名共和黨員今天發出聯合聲明，支持裴洛西訪台，強調此行已有前例，且符合美國「一中」政策。

▲裴洛西訪台獲得共和黨人讚賞。（圖／外交部）

裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘美國行政專機於台灣時間2日晚間飛抵松山機場。她是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來首位訪台的眾院議長，也是層級最高的美國政要。

自裴洛西訪台消息傳出以來，中國威脅恫嚇不斷，美國國安團隊據報也對她訪台有疑慮。為展現對裴洛西的支持，超過參院1/4人數、26名共和黨籍參議員今天在她專機抵台後隨即發出聯合聲明，公開表態挺她造訪台灣。

聯名議員包含多位參院重量級成員，包括參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell） 、參院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）、參院軍委會共和黨首席議員殷荷菲（Jim Inhofe）等。

參議員們在聲明中表示，他們支持裴洛西訪問台灣，過去數十年來，一直都有美國國會議員造訪台灣，包括前眾議院議長。

他們強調：「這趟旅行符合美國致力遵循的『一中』政策，我們現在也致力遵循台灣關係法所有部分，且程度更勝以往。」

裴洛西今天抵台後，在「華盛頓郵報」（The Washington Post）投書說明自己為何決定訪台。

她表示，近年來，中國大幅升高與台灣間緊張情勢，面對中共持續威脅台灣與民主，美國不能袖手旁觀，而訪台是實現美國對民主的承諾。她也強調，自己的造訪只是眾多訪問台灣的美國國會團之一，絕未與美國長年「一中」政策相抵觸。

今年4月率團訪台的參院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）推文呼應表示，裴洛西訪台並非美國政策有變，而是強化美台民主之間的長年關係。

他讚許裴洛西在美台關係關鍵時刻決定訪台，也表示希望能隨著時間，與中國有更好的關係。但若要實現此目標，要靠中共改變自身挑釁行徑。