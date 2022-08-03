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裴洛西訪台　美媒大篇幅報導關切台海局勢「趨於緊繃」

文／中央社記者尹俊傑紐約2日專電

美國眾議院議長裴洛西2日抵台訪問，紐約時報、華盛頓郵報等美國主流媒體大篇幅報導，聚焦裴洛西不畏北京威脅成行、中方初步反應、美中關係與台海局勢趨於緊繃。

▲▼裴洛西與國會代表團抵台後，與台灣外交部長吳釗燮合影。（圖／翻攝自裴洛西辦公室）

▲裴洛西抵台後續發展吸引關注。（圖／翻攝自裴洛西辦公室）

裴洛西（Nancy Pelosi）是繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）後首位訪台的聯邦眾議院議長。紐約時報報導，裴洛西抵台前北京強烈反對，如今美中可能陷入緊張對峙，雙方擺出更咄咄逼人的軍事姿態。

報導指出，北京主張台灣是中國一部分，任何潛在挑戰都會引起中方不滿，裴洛西此行可能引發中國強烈回應。中方事前再三警告裴洛西不要訪台，美方則警告北京不要趁機製造危機。

裴洛西抵台後聲明，此行彰顯美國支持台灣民主「堅定不移的承諾」。她表示，世界在專制與民主間面臨抉擇，此時美國與台灣2300萬人團結一心比以往任何時候都更重要，而且這次國會議員訪台沒有違背美國對台政策。

中國外交部譴責裴洛西訪台，並說此行「嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。中國官媒公布，中共解放軍4日至7日將在台灣周邊進行「重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。

華盛頓郵報報導，裴洛西不畏中方警告訪台，美中緊張關係可能因此急遽升溫。

報導提到，裴洛西此行已激怒中國。中國多年來試圖外交孤立台灣，將這類外國高層政要交流視為支持台獨。裴洛西訪台

在近年美中關係探底、台灣外交地位提升的背景下別具重要性。

中共總書記習近平有意打破傳統，在秋季的中共第20次全國代表大會上連任。報導說，裴洛西訪台對習近平構成考驗，因為他既要有力回應，又要避免引發全面衝突。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，裴洛西無視中國威脅反制飛抵台灣，充分展現對台支持。此行正值美中關係處於低點，美國總統拜登政府曾勸告裴洛西訪問亞洲期間不要在台停留。

拜登7月公開表示美國軍方認為裴洛西此時訪台「不是個好主意」。未具名消息人士先前告訴CNN，拜登只差沒有直接告訴裴洛西不要訪台。

報導指出，美方官員認為中國領導階層把裴洛西訪台和正式行政部門訪問混為一談。由於拜登與裴洛西都是民主黨員，行政部門官員擔心中國基本上沒有把兩人區分開來。

華爾街日報報導，裴洛西違逆北京嚴正警告訪台，北京視為主權受到挑戰，美中關係可能更加緊張。

報導提到，裴洛西專機抵台前，中國官媒報導共軍為數不明的蘇愷35戰鬥機「正在穿越台灣海峽」。台北101則在晚間點燈打字，歡迎裴洛西到訪。

根據全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）2日公布的分析，中方對裴洛西訪台的回應可能會「前所未見，但不致打亂大局」。

歐亞集團認為，北京除了以政治、經濟手段回應，也可能在台灣防空識別區（ADIZ）內、橫跨台海中線舉行軍事演習，「這些行動不大可能形成重大安全危機，但可能在裴洛西訪問結束一段時間才達到高峰」。

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