　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

裴洛西訪台美中緊張升溫　美股重挫402點

▲▼裴洛西抵台。（圖／外交部）

▲裴洛西抵台。（圖／外交部）

文／中央社記者尹俊傑紐約2日專電

美股今天籠罩低氣壓，道瓊指數下挫402點，連兩天收黑。美國眾議院議長裴洛西不畏北京威脅訪台，台海緊張加劇，加上聯準會官員示意抗通膨不會太快鬆手，投資人憂慮加深。

3大指數開低後略有起色，尾盤賣壓加劇，道瓊工業指數終場下跌402.23點，跌幅1.23%，收在32396.17點。標準普爾500指數下挫27.44點，跌幅0.67%，收在4091.19點。以科技股為主的那斯達克綜合指數小跌20.22點，跌幅0.16%，收在12348.76點。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日飛抵台北，是繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）後首位訪台的聯邦眾議院議長。北京當局隨即嚴詞譴責，宣布中共解放軍4日至7日將在台灣周邊6處海域進行「重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。

裴洛西訪台碰上投資人信心脆弱時刻。美國受物價飛漲、利率走升夾擊，經濟陷入技術性衰退，聯邦準備理事會（Fed）為恢復物價穩定而積極緊縮貨幣政策，下半年景氣恐進一步惡化。

裴洛西率領的國會議員訪問團專機飛抵台北前，亞股走勢低迷，台灣加權股價指數跌逾1.5%，陸股上海證券交易所綜合股價指數及港股恆生指數跌幅分別接近2.3%、2.4%。

訪問團專機落地後，美股向上爬升，但在多位聯準會官員澆樂觀的投資人一盆冷水後掉頭向下。

聯準會對抗處在40年高點的通貨膨脹，今年已4度升息，且沒有止步跡象。部分投資人預期聯準會為避免經濟嚴重衰退，明年就會開始降息，刺激美股7月強勢反彈。

不過，舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）接受財經媒體CNBC訪問時說，聯準會離結束升息還很遠。芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）希望聯準會放慢升息腳步，但他認為9月再度升息3碼（0.75個百分點）是可接受的結果。

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁麥斯特（Loretta Mester）說，聯準會需要連續多月見到通膨達頂峰的證據，才會終止升息循環。

個股表現方面，被視為景氣風向球的開拓重工（Caterpillar）公布上季營收不如市場預期，股價重挫5.8%，對道瓊指數形成一大拖累。

科技權值股漲跌互見。蘋果（Apple）與微軟（Microsoft）股價分別跌逾0.9%、1.1%，電動車大廠特斯拉（Tesla）股價上漲1.1%。

費城半導體指數小跌0.12%。台積電美國存託憑證（ADR）跌幅為0.3%。

叫車服務巨擘Uber公布上季營收翻逾一倍，削減虧損努力展現成效，刺激股價大漲18.9%。

裴洛西訪台令外界擔憂美中關係可能更為緊張，投資人一度為避險而搶進較安穩的債券，但盤中行情逆轉。美國公債價格下跌，10年期券種殖利率從昨天創4月以來新低的2.6%回升至2.74%，反映投資人認為聯準會不會太快變更政策緊縮路線。

►六福莊住宿激殺5.8折！近距離看動物、爽玩樂園，暑假必去

ET快訊
烏克蘭女孩擔心「惡夢」在台灣重演：當初我們也覺得不會開戰
快訊／游錫堃今晨快篩陽性！改由蔡其昌接待裴洛西拜會立法院
華郵曝光「裴洛西隱藏版行程」　今將見台積電董事長劉德音
陸外交部昨深夜緊急召見美駐華大使：美方必須為錯誤付出代價
台灣會有事嗎？留言一面倒　他：原來這才是無敵星星啊
快訊／桃園半夜1點「轟隆巨響」！疑戰機起飛驚醒居民：空襲警報
解放軍繞台3天實彈軍演　胡錫進：規模超過1996年台海危機
裴洛西堅持來台！　投書《華郵》曝原因：為實現43年前承諾

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

共軍武嚇對美中關係影響　白宮：取決中國未來行動

華郵曝光「裴洛西隱藏版行程」　今將見台積電董事長劉德音

路透：台北有4600個防空避難所　可容納1200萬人

裴洛西訪台登土耳其頭條　專圖說明台灣史、政經現況

立陶宛外長：裴洛西為其他自由鬥士敞開台灣大門

美參院共和黨領袖等26人　發聲明挺裴洛西訪台

裴洛西堅持來台！　投書《華郵》曝原因：為實現43年前承諾

裴洛西訪台　美媒大篇幅報導關切台海局勢「趨於緊繃」

外媒報導裴洛西訪台一次看！　路透：她是長年抗中史的高峰

裴洛西訪台　智庫國際危機組織發衝突風險警訊

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

真的要來了！裴洛西今抵台　陸方警告：將導致嚴重後果

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

日攝影師夜景拍攝教學 手機倒過來腿長+10cm

旅遊見35公分巨型香蕉　夫妻2天才吃完：好痛苦

前員工被老闆指薪水小偷　互揪25人鬥毆助陣男喪命

共軍武嚇對美中關係影響　白宮：取決中國未來行動

華郵曝光「裴洛西隱藏版行程」　今將見台積電董事長劉德音

路透：台北有4600個防空避難所　可容納1200萬人

裴洛西訪台登土耳其頭條　專圖說明台灣史、政經現況

立陶宛外長：裴洛西為其他自由鬥士敞開台灣大門

美參院共和黨領袖等26人　發聲明挺裴洛西訪台

裴洛西堅持來台！　投書《華郵》曝原因：為實現43年前承諾

裴洛西訪台　美媒大篇幅報導關切台海局勢「趨於緊繃」

外媒報導裴洛西訪台一次看！　路透：她是長年抗中史的高峰

裴洛西訪台　智庫國際危機組織發衝突風險警訊

裴洛西訪台有2大意義　呂秋遠千字分析：台灣也是受害者

轟裴洛西「政治瘟神」　陸官媒喊3點反制：加快完全統一

快訊／游錫堃今晨快篩陽性！改由蔡其昌接待裴洛西拜會立法院

快訊／西濱公路苗栗後龍匝道砂石車翻覆　105K南下主線封閉

就是不賣大谷翔平！天使送走3人　包含當家投手雷神和鷹俠

共軍武嚇對美中關係影響　白宮：取決中國未來行動

華郵曝光「裴洛西隱藏版行程」　今將見台積電董事長劉德音

潤娥浮誇「黑刺頭冠」霸氣外露　俞利「高衩Body suit」奪全團最性感

路透：台北有4600個防空避難所　可容納1200萬人

汗臭和吃有關！營養師曝「5種食物」害體味超濃郁　3飲食助抗臭

中職明星賽最香嬌點❤　50位啦啦隊女孩開場熱舞

國際熱門新聞

即／裴洛西發文：必須「尊重台灣」及民主國家　兌現民主承諾

裴洛西投書《華郵》曝訪台原因　為了實現43年前承諾

快訊／裴洛西專機「終於北轉了」！　最新航線圖曝

即／裴洛西：兌現美國對民主的承諾

中國外交部：譴責裴洛西竄訪台灣　玩火者必自焚

82歲裴洛西早餐必吃「黑巧克力冰淇淋」：有記憶力以來都是

即／航班雷達圖更新！裴洛西22:43將抵松山機場

裴洛西抵台深夜連發3文：彰顯美國對台民主承諾

烏克蘭議員關注裴洛西訪台：榮耀歸於台灣

裴洛西訪台美中緊張升溫　美股重挫402點

河邊洗腳被鱷魚拖下水！女子尋獲屍體已成人彘

習慣站陽台被美識破　蓋達首腦遭擊斃

奇景！　智利驚現200米深天坑

快訊／裴洛西飛離大馬推特秒發文

更多熱門

相關新聞

即／道瓊「大跌300點」　投資人持續關注裴洛西訪台

即／道瓊「大跌300點」　投資人持續關注裴洛西訪台

美股開盤30分鐘，道瓊工業平均指數下跌 334 點，跌幅 1.01%。納斯達克綜合指數下跌 0.54%。標準普爾 500 指數下跌 0.72%。卡特彼勒（Caterpillar）在開盤前公佈令人失望的季度收益後，開盤下跌超過 4% ，拖累道指。

美股開盤道瓊下跌186點　投資人憂裴洛西訪台局勢緊張

美股開盤道瓊下跌186點　投資人憂裴洛西訪台局勢緊張

美股「道指期貨」下跌166 點　裴洛西訪台現賣壓

美股「道指期貨」下跌166 點　裴洛西訪台現賣壓

50萬定存到期！他0投資經驗...網建議這2種方式

50萬定存到期！他0投資經驗...網建議這2種方式

能源類股下挫　美股小跌46點

能源類股下挫　美股小跌46點

關鍵字：

美股

讀者迴響

熱門新聞

快訊／共軍8/4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

快訊／解放軍空軍「蘇-35戰機」正在穿越台灣海峽

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

浙江高鐵站運坦克　陸網：事兒大了！

即／解放軍宣布「圍繞台灣」實彈射擊

解放軍圍台軍演　網一看時間笑了

裴洛西降落　陸網崩潰：竟敢降落

她2天激戰「台英日3男」無套4次：懷孕了！求醫找爸

冷氣不涼！租屋妹見「9年前房客痕跡」呆了

解放軍預告軍演3天　6大區域包圍台灣

《營業中2》爆「女神級來賓」變班底！

解放軍：今晚起在台灣周邊展開一系列軍事行動

快訊／裴洛西率訪團下榻君悅酒店　明早啟動訪台行程

即／共軍軍機爆2度進入西南空域　蘇-35戰機穿越台灣海峽

更多

最夯影音

更多
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝
廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面