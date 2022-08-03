彭博點出3原因：裴洛西訪台不代表第三次世界大戰將開打

記者張靖榕／綜合外電報導

裴洛西訪台彰顯美國對台灣民主支持，中國軍事威脅動作頻頻，台海緊張局勢升級，不過彭博首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）表示，不代表第三次世界大戰會因此爆發，儘管中國大動作威脅將有「嚴重後果」，但並不會因此選擇開戰，主要有3個原因。

▲裴洛西訪台，台海周遭不平靜。（圖／翻攝自裴洛西辦公室）

時間對北京有利

中國在短短近30年間經濟崛起，2022年的GDP總量已達美國約80%，外界多預期2030中期至2040年間，中國經濟有望超車美國成為領頭羊，到時北京將會處於一個更強大的位置，因此若要有具體動作，到時再出手會對北京更有利。

中國制裁美國及其盟友，將回火重傷自身

北京如果在這時候與美國和西方展開互相制裁，最終結果雖會兩敗俱傷，但此時的中國會傷得更嚴重。

俄羅斯侵烏為中國示範了受西方制裁的後果

俄羅斯2月入侵烏克蘭，遭到美國及西方大規模制裁，清楚地為中國展示了若北京冒然掀起統一戰爭，將導致的經濟衝擊。依靠能源與原物料出口的俄羅斯經濟遭遇衝擊，雖衰退但並未到崩潰地步；然而研究顯示俄羅斯GDP未來還會進一步下挫。

反觀中國政府面臨國內動態清零與房地產問題導致的供應鏈混亂與經濟問題，若此時再加上西方制裁，並非北京當局所樂見。