82歲裴洛西早餐必吃「黑巧克力冰淇淋」：有記憶力以來都是

▲美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。(圖/路透)



記者鄒鎮宇/綜合報導

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)2日抵台,成為時隔25年再次來台的美國國會領袖。裴洛西現年82歲卻活力滿滿,下機時也不斷揮手示意,讓網友驚嘆她的活力及體力,因此裴洛西的飲食習慣也成為網友關注的焦點。據悉,裴洛西曾透露,她早餐必吃巧克力冰淇淋。

裴洛西1987年開始擔任美國民主黨眾議院議員,更成為美國史上第一位女性眾議院院長,長期關注中國的人權問題,被外界稱為「政壇小辣椒」。

▲裴洛西(Nancy Pelosi)愛吃巧克力冰淇淋。(圖/翻攝@latelateshow)



ICYMI: @GreggsUSA death by chocolate cake was a big hit with @SpeakerPelosi at @BrownUniversity Commencement. It’s a Rhode Island tradition! pic.twitter.com/i05Ve72NIG