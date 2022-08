快訊／裴洛西發文：必須「尊重台灣」及民主國家　兌現民主承諾

記者林彥臣/綜合報導

美國眾議院議長裴洛西於2日22:43左右在台北降落,一登陸就馬上在推特上發文,「透過訪問台灣,我們兌現了我們對民主的承諾:重申必須尊重台灣——以及所有民主國家——的自由」。

裴洛西推特還指出,「我們代表團訪問台灣,是美國對充滿民主活力台灣的堅定承諾」。

裴洛西說,「我們與台灣領導人的討論,重申了我們對合作夥伴的支持並促進我們的共同利益,包括推進自由開放的印太地區」。

By traveling to Taiwan, we honor our commitment to democracy: reaffirming that the freedoms of Taiwan — and all democracies — must be respected.



Read my opinion piece in the @washingtonpost on why I’m leading a Congressional delegation to Taiwan.https://t.co/tLhIzvfkTH