快訊／「裴洛西訪台」50萬人追蹤航班！網站一度癱瘓　超越梅西紀錄

▲裴洛西班機SPAR19行經印尼領空，預計從菲律賓東邊北上。（圖／翻攝自flightradar24）

記者柯沛辰／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西將在2日晚間搭機抵達松山機場，而她搭乘的航班SPAR19也成為熱門關注對象，一度有超過50萬人透過Flightradar24網頁追蹤其航向，不僅超越阿根廷球王梅西（Lionel Messi）去年搭機前往法國簽約的紀錄，還導致網站一度癱瘓。

裴洛西搭乘美國空軍C-40C運輸機，預計2日晚間10點20分降落松山機場。值得一提的是，馬來西亞或新加坡飛往台灣的航班大多直接行經南海，經菲律賓西邊海域，從台灣南端進入領空。

不過，裴洛西的專機下午3點40分從馬來西亞梳邦空軍基地起飛後，先往東南方飛，行經印尼領空，預計從菲律賓東邊海域北上，抵達台灣東邊海域，再飛往松山機場，避開爭議的南海路線。

2021年8月，梅西宣布離開效力21年的巴塞隆納球隊，並加入巴黎聖日耳曼。當時他搭機前往法國簽約，一度有高達14萬人追蹤航班。不過，這次裴洛西訪台的追蹤熱度超越球王，一度高達50萬人，可見其受矚目的程度。

▼追蹤航班的人數暴增，導致網站無法負荷，一度癱瘓。（圖／Flightradar24）

▼追蹤航班的人數暴增，導致網站無法負荷，一度癱瘓。（圖／Downdetector）

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