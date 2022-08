河邊洗腳慘被鱷魚拖下水！女子尋獲屍體已成「人彘」

▲女子河邊洗腳卻慘遭鱷魚殘忍肢解。(圖/達志影像/示意圖)

實習記者蘇敏禎/綜合報導

馬來西亞一名女子與家人到河邊捕魚,沒想到當她把腳放入水中洗時,竟突有一隻鱷魚竄出,將她咬住拖入河中,當時家人試圖救她,但仍敵不過鱷魚的力量,眼睜睜的看她被拖入水中消失,女子屍體在第二天被消防人員尋獲,但只剩下沒有四肢的軀幹殘骸。

據《鏡報》報導,事件發生在上(7)月30日下午3點40分,32歲的諾西赫拉(Norsihela Sayong)和家人至丹絨士拔村(Tanjung Sepat)的河邊捕魚,過程中她把腳放入河中清洗,這時突然有一隻鱷魚衝出,咬住她的腳後將整個人拖入水中,一旁的家人見狀,急忙試圖營救,但諾西赫拉仍被鱷魚拖下水消失無蹤。

基納巴唐市(Kinabatangan)消防救援局局長賈馬魯丁(Nurul Azlan Shah Jamalludin)表示,獲報後立即派了5名消防人員前往搜救,但並未成功找到諾西赫拉。直到本(8)月1日,才從水中打撈起諾西赫拉,但四肢全都被肢解、吞食,警方目前已將遺體交由家屬做處理。

諾西赫拉的丈夫傷心欲絕,但仍對協助尋找妻子的人表達感謝,「她現在已經被埋葬了,很安寧。我感謝所有幫助找到她的朋友、親戚和消防部門的工作人員。也謝謝所有善待過諾西赫拉的人,上帝都會以愛報答你們的善行。」

報導指出,每年約有1千人被鱷魚殺害。在2020年時也有類似案件,當時是一名14歲的印尼男孩在河床收集蝸牛時,整個人被鱷魚「吃掉」,六天後警方才在一條被捕獲的鹹水鱷魚腹中發現男孩遺體。

A mum was tragically ripped apart and killed by a crocodile after dangling her feet in a riverhttps://t.co/jMX4knlTK1