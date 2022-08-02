快訊／裴洛西飛離大馬推特秒發文！　最新聲明曝光

▲美國民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日在下午15時42分，搭乘「波音C-40C運輸機」（呼號SPAR19）飛離馬來西亞，預計稍晚抵達台灣。裴洛西一結束訪問大馬的行程後，隨即針對美國狙殺蓋達組織首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）一事發出聲明，大讚總統拜登強而有力地領導美國人，更強調「美國的反恐能力依舊無與倫比」。

Under President Biden and our nation’s many devoted national security professionals, America’s counterterrorism capabilities remain unrivaled, and our nation’s resolve to hunt down terrorists who threaten our families remains ironclad.https://t.co/Y542ytepKh — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

美國2日宣布已於週末狙殺蓋達組織（Al-Qaeda）首腦薩瓦里，這是蓋達自創辦人賓拉登（Osama bin Laden）2011年遭擊斃以來所遭遇的最大打擊。裴洛西2日下午在聲明中表示，「總統應該受到讚揚，因為他強而有力地領導了美國人的安全，並將卑鄙的恐怖分子繩之以法。」裴洛西說，「美國的反恐能力依舊無與倫比，我們國家追捕威脅我們家人的恐怖份子的決心，依舊堅不可摧。」

After our Congressional delegation arrived in Kuala Lumpur, we met with the U.S. Marine detachment at @USEmbassyKL.



We proudly expressed the thanks of the Congress and our Country for the selfless service of our men and women in uniform. pic.twitter.com/8UwccSwCgo — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

接著裴洛西發布第二條推文表示，她率領的代表團在美國駐吉隆坡大使館與美國海軍陸戰隊成員見面，「我們自豪地代替國家和國會向無私奉獻的男性、女性軍人致上感謝。」

裴洛西搭乘的專機稍早疑似從馬來西亞起飛，預計晚間10時20分抵達台北松山機場。她3日將與總統蔡英文見面。《路透社》引述消息來源報導，裴洛西抵台後，除了會晤重要人物，還將參訪新店的國家人權博物館，並與當地人權活動人士會面。

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