習慣站陽台被美方識破　蓋達首腦遭2枚地獄火狠擊斃　

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習慣站陽台被美方識破　蓋達首腦查瓦希里遭2枚地獄火狠擊斃　

▲▼ 蓋達組織現任領袖、賓拉登接班人薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美無人機成功擊殺蓋達組織首腦查瓦希里。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

美國總統拜登昨（1）日宣布，已成功狙殺蓋達組織首腦查瓦希里。美方透過多項管道了解查瓦希里的生活模式，並發現他經常出入陽台，便選定在7月30日在陽台，以無人機發射2枚「地獄火」飛彈，擊斃查瓦希里。

美國政府高階官員向媒體透露，其實一直以來都知道有個網路在支援查瓦希里，並於今年查到查瓦希里和妻子、女兒、外孫都搬至阿富汗首都喀布爾。

蓋達組織（基地組織）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國今年查到查瓦希里和妻子、女兒、外孫都搬至阿富汗首都喀布爾。（圖／達志影像／美聯社）

經過美國官方數月的追蹤，得以確認查瓦希里藏身喀布爾，有官員指出，他們透過多項管道了解他的生活模式，當中發現他習慣在陽台長時間待著，最後才選定在陽台狙殺。

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲拜登要求分析狙殺行動的潛在後果，把平民傷亡數降至最低。（圖／路透）

官員表示，調查人員除了需知道查瓦希里藏身處的建築結構，也要盯緊他的家人生活狀況，避免誤殺無辜。

在這場狙殺行動計畫中，拜登詢問多處細節，包含所有可能影響行動成敗的因素，還要求分析行動潛在後果，將平民傷亡壓至最低。

美方最後在7月30日調動無人機發動攻擊，瞄準查瓦希里並發射2枚「地獄火」飛彈，從陽台擊斃查瓦希里。

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