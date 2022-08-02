裴洛西訪台行程曝光！路透：將會蔡英文、參觀人權博物館

記者王佩翊／編譯

美國眾議院議長裴洛西搭乘的專機稍早疑似從馬來西亞起飛，預計晚間10時20分抵達台北松山機場。她3日將與總統蔡英文見面。《路透社》引述消息來源報導，裴洛西抵台後，除了會晤重要人物，還將參訪新店的國家人權博物館，並與當地人權活動人士會面。

▲美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像）



對於裴洛西訪台一事，我國外交部始終不願正面回應。裴洛西抵台後預計下榻君悅飯店，3日上午與蔡英文會面的地點與時間則仍在協調。

《路透社》引述4名消息人士報導，裴洛西預計在3日下午會見人權活動人士，地點可能是在新北市新店區國家人權博物館。

裴洛西1日從關島飛往新加坡，並與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪會晤。她2日上午10時34分搭乘專機抵達馬來西亞吉隆坡的梳邦空軍基地，由馬來西亞下議院副議長莫哈拉席（Mohd Rashid bin Hasnon）和美國駐馬來西亞大使麥菲特（Brian D. McFeeters）迎接。

裴洛西雖然尚未公布何時將前往日本，但是出訪美國的日本首相岸田文雄已於稍早搭上從美國返回日本的專機，預計2日就可以抵達日本。根據推測，裴洛西最有可能會在3日下午或是5日訪日。

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