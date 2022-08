裴洛西專機要去哪？20萬人緊盯「一路向東」　專家給答案

▲疑似載有裴洛西的專機起飛,目的地顯示未知,行蹤成謎 。(擷取自flightradar24)

記者邱晟軒/綜合報導

20萬人緊盯!美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)預計晚間飛抵台灣松山機場,並夜宿信義區君悅酒店。根據即時航班飛行狀況網站「Flightradar24」顯示,由裴洛西帶領的議員團,稍早前已於馬來西亞吉隆坡起飛。不過目的地顯示未知(N/A),且一路向東飛行,令外界好奇裴洛西是否在該架班機上。

根據《華盛頓郵報》(The Washington Post)專欄作家羅金(Josh Rogin)稍早前在推特上指出,可能載有裴洛西代表團的「SPAR19」已經離開吉隆坡,目前正在空中飛行。

至於為何如預期向台灣方向飛行?羅金引述消息人士說法表示,它將繞行菲律賓後,再前往台灣。「這是為了最大限度地降低安全風險。」

根據即時航班飛行狀況網站「Flightradar24」,載著裴洛西的呼號SPAR19的美國空軍「波音C-40C運輸機」15時42分已從吉隆坡的梳邦空軍基地(SZB)起飛,不過目前追蹤網站資訊上並未顯示目的地,線上超過近20萬人緊盯。

The plane likely carrying the #Pelosi delegation, #SPAR19, is in the air, having departed Kuala Lumpur. It is taking a route around the Philippines to #Taiwan. Sources tell me this is designed to minimize the security risks. pic.twitter.com/wOtzvmNZjd