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裴洛西今晚抵台！彭博揭北京可能「這6招回擊」　全世界都在看

▲▼ 眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi） 。（圖／路透）

▲ 美國眾院議長裴洛西 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西被爆計畫訪台以來，美中不斷隔空嗆聲。中國外交部發言人趙立堅1日警告，裴洛西如赴台將導致嚴重後果，解放軍絕不會坐視不管。如今她傳出將於今（2日）晚抵台，預計會晤重要人士，《彭博》整理中國可能採取的6大回應，受到全球高度關注。

1. 更大規模戰機入侵

共機擾台已是常態，但若裴洛西訪台，解放軍可能派出特大規模戰機或進行不尋常飛行，例如美國國會代表團去年11月訪台後，有15架共機繞過台灣東側，而非西南航線。目前共機擾台單日最高紀錄則為去年10月4日的56架次，當時附近海域正舉行以美國為首的軍事演習。

中國可能持續這種程度的挑釁數天或數周，使台灣戰機為驅離共機，耗盡本就緊張的空軍資源。

2. 戰機飛越台灣

中國官媒《環球時報》建議，解放軍可直接在台灣上空進行軍事飛行，將迫使蔡英文政府決定是否擊落。台灣國防部長邱國正去年便曾警告，「他們離島越近，我們反擊的力道就會越大。」

中國另一項選擇則是越過台灣海峽中線，使台灣戰機必須更頻繁升空值勤或待命，加強對空軍施壓。

▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

▲ 路透社2日指出，多架共機逼近台海中線。（資料照／國防部提供）

3. 在台灣附近試射導彈

中國1995年夏天在台灣附近海域試射導彈，以抗議柯林頓允許台灣第一位民選總統李登輝訪美，被指為中國對美台交流最為挑釁的回應之一，試射期間更在目標區域周圍設立禁區，擾亂船運及空中交通。

解放軍2020年8月也向南海發射號稱「航母殺手」的飛彈，回應美國海軍演習。

4. 經濟創傷

中國是台灣最大貿易夥伴，可透過制裁出口商、抵制部分台灣商品或限制雙向貿易來利用此一優勢，1日就突然禁止台灣100多家食品廠進口。但《彭博》指出，中國必須謹慎行事，因為他們仍需要台灣生產的半導體。

此外，中國也可能干擾台海航運。中國軍官近幾月來一再對美國強調，台灣海峽並非國際水域，但任何阻礙商業航運的舉動只會損害中國經濟。

▲▼重慶西部物流園海關人員對出口貨物的集裝箱進行驗封。（圖／CFP）

▲ 中國在裴洛西來訪前夕突禁止台灣食品廠進口。（示意圖／CFP）

5. 外交抗議

《環球時報》2日警告，裴洛西此行將使拜登在中美關係上面臨重挫，可能代表召回去年上任的中國駐美大使秦剛。

李登輝1995年訪美後，北京召回時任駐美大使李道豫。立陶宛去年允許台灣以台灣名義設立代表處，中國也宣布召回駐立陶宛大使。

6. 佔領離島

除了跨越台灣海峽，冒險入侵以外，北京還有其他軍事選項，例如佔領一座較小的離島，不過這種形式的挑釁幾乎不太可能，且恐怕引發美國加強對中制裁，並使更多亞洲鄰國不安。

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